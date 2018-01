A Casa do Empreendedor receberá a primeira reforma, desde sua fundação, em 2011. As melhorias começaram esta semana e devem ser concluídas em até 30 dias. Durante a obra os atendimentos prestados no local serão transferidos para o Banco do Empreendedor, localizado na Av. Brasil, 1388, ao lado da Delegacia da Mulher.

Segundo a diretora de Empreendedorismo, Salete Horst, diante da grande quantidade de pessoas atendidas no local, é necessária a realização de melhorias e ampliações nos espaços de atendimento ao público.

A Casa do Empreendedor é responsável pelo atendimento de mais de 6.500 microempreendedores individuais formalizados e com seus alvarás de funcionamento. Somente no ano de 2017 foram registrados 15.754 atendimentos no local.

“A reforma trará mais espaço e conforto aos empreendedores que buscam os diversos serviços da Casa, sendo eles: orientações contábeis, declarações anuais, alterações e baixas, emissão de alvarás, emissão e homologação de notas fiscais, emissão de certidões negativas e boletos, cursos e oficinas, dentre outros”, explica Salete.

De acordo com o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piola, a reforma está sendo realizada com o apoio de várias entidades parceiras que acreditam no potencial e importância do projeto, como: ACIFI, ABAV, Fundo Iguaçu, ICVB, SEBRAE, SINCOFOZ e SINDHOTÉIS.

Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas através do telefone (45) 98423-3148. O horário de atendimento da Casa do Empreendedor é das 08h às 14h, de segunda a sexta.