Faltando 25 dias para encerrar 2017, o Parque Nacional do Iguaçu (PNI) já celebra o melhor ano de visitação. O atrativo atingiu hoje, 06, às 10h30, o número recorde de visitação. A marca superada é referente ao maior registro anual de todos os tempos, que foi de 1.642.093 visitantes, obtido durante o ano de 2015.

Ivete Belemer Lima e Alessandro Moraes simbolizaram a quebra do recorde. O casal da cidade de Cascavel, no Paraná, foram os visitantes de número 1.642.094 e 1.642.095. Neste ano, quase 890 mil brasileiros entraram na unidade de conservação, liderando o ranking de visitação, seguidos por argentinos, paraguaios, franceses, alemães, americanos, espanhóis, uruguaios, ingleses, peruanos e chineses.

O chefe do PNI, Ivan Baptiston, frisou que até o fim de 2017 o número deve chegar perto de 1,8 milhão. “A região tem qualidades que atraem e possibilitam que visitantes venham de toda parte do mundo e sejam bem acolhidos, não só no Parque mas em toda região”, acrescentou.

Para o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla, o momento é um marco histórico para o turismo de Foz do Iguaçu, pois demonstra que Foz é um destino que continua em evidência, em alta na preferência dos turistas estrangeiros, mesmo apesar da crise econômica.

“Esse recorde demonstra que nós conseguimos aqui no Parque Nacional do Iguaçu uma combinação perfeita, que é o desenvolvimento sustentável do turismo aliado a conservação da riquíssima biodiversidade do Parque”, afirma.

O secretário destaca que para os próximos anos o objetivo é manter a média de crescimento de 15%, verificado no acumulado do ano. “Esse acréscimo se deve ao fortalecimento da imagem do Destino Iguaçu e aos esforços da gestão integrada do turismo, nos últimos dez anos que permitiu dobrarmos o número de visitantes no Parque Nacional e também na nossa cidade”, conclui Piolla.

De acordo com o gerente da Cataratas S.A, Adelio Demeterko, o crescimento no volume de visitação representa o trabalho feito em Foz, a dedicação das pessoas envolvidas no turismo e das instituições de turismo da cidade. “Essa união das pessoas e das instituições é que está fazendo a diferença aqui em Foz. Estamos comemorando um recorde muito especial sendo batido e deve ser celebrado por todos os iguaçuenses”, disse.

Bilhete premiado

O casal Ivete Belemer Lima e Alessandro Moraes visitam pela segunda vez o atrativo natural e foram recebidos pela imprensa e autoridades. Na ocasião o chefe do Parque entregou um kit de boas vindas com acessórios das Cataratas do Iguaçu e um cartão com todos os passeios, incluindo o Macuco Safari. Eles também receberam bilhetes de cortesia para o Marco das Três Fronteiras, Parque das Aves e Complexo Turístico Itaipu.

“Ficamos muito felizes em receber contribuir para ultrapassar o número anterior e ainda ganhar os passeios. Não conhecíamos as demais atrações e vamos passar por todos hoje”, disse Ivete.