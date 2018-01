As Cataratas do Iguaçu estarão na maioria de salas de cinema do país. O atrativo foi palco para a gravação de cenas do filme Pela Janela, que estreia hoje, 18. Em Foz do Iguaçu, o filme terá uma sessão especial com debate no dia 20, no Cine Cataratas (JL Shopping), a partir das 19h30. A cineasta paulista Caroline Leone estará presente para falar sobre o longa.

Caroline explica que o atrativo natural aparece em uma importante cena do filme. “Uma cena que se passa na Garganta do Diabo, no lado argentino. Lá a personagem sente um grande impacto na mudança da vida. O filme fala de uma mulher que trabalha numa fábrica durante 30 anos e durante todo o longa a água tem uma simbologia. Quando ela cruza a fronteira, tem as Cataratas do Iguaçu, além de ser um ponto turístico significativo, demonstra a nossa pequenez em relação ao mundo. É um ponto sensorial para a personagem”, explica a cineasta sobre a escolha do destino.

O filme, destaque na última edição do Festival de Roterdam (Holanda), em fevereiro passado, foi reconhecido pelo “FIPRESCI Award”. O prêmio é concedido pela International Film Journalists para o melhor filme do programa Bright Future, voltado aos cineastas que realizam seu primeiro trabalho.

“Pela Janela” conta a história da personagem Rosália, vivenciada pela atriz Magali Biff, uma operária de 65 anos, que dedicou a vida ao trabalho, em um fábrica de reatores da periferia de São Paulo. Rosália é demitida, e, deprimida, é consolada pelo irmão José, interpretado pelo ator Cacá Amaral, que resolve levá-la junto com ele em uma viagem de carro até Buenos Aires.

Na viagem, Rosália se depara pela primeira vez um mundo desconhecido e distante da sua rotina, começando uma jornada que sutilmente mudará a sua vida. O filme tem cenas realizadas no trecho que vai de São Paulo à Buenos Aires. A obra é uma coprodução entre Brasil e Argentina, com parte da rodagem em Puerto Iguazu.

O filme Pela Janela faz parte da “Sessão Vitrine Petrobras”. A iniciativa, desenvolvida pela Vitrine Filmes, tem o intuito de levar ao público um cinema de qualidade, original, que retrata a cultura do país e que se destaca nos principais festivais brasileiros e internacionais.