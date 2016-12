O horário de visitação no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, foi ampliado em uma hora. A medida foi adotada pela concessionária responsável pelo local devido ao aumento do número de turistas e moradores da região que visitam as cataratas nesta época do ano. A expectativa é que 100 mil pessoas visitem as quedas do Iguaçu até o dia 8 de janeiro de 2017, quando termina o horário estendido.

Até a data, as bilheterias vão estar abertas todos os dias, das 8h às 17 horas.O número de funcionários e a frota serão reforçados de acordo com a demanda.

Brasileiros adultos pagam R$ 37,30 no ingresso do parque (crianças e idosos R$ 9,00). Moradores de Foz do Iguaçu pagam a taxa de R$ 11,00 (crianças e idosos R$ 6,00). Moradores de países do Mercosul pagam R$ 50,30 (crianças R$ 9,00). Pessoas de outras nacionalidades pagam o valor integral do ingresso, de R$ 63,30.