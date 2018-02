Os iguaçuenses apaixonados por filmes da Marvel, terão um motivo a mais para irem aos cinemas da cidade nos próximos dias. É que as Cataratas do Iguaçu fazem parte do filme Pantera Negra, que estreia oficialmente nesta quinta, 15, nos cinemas de todo o país.

No filme, as Cataratas do Iguaçu são Wakanda, reino africano fictício do príncipe T’Challa (Pantera Negra). Nosso cartão postal aparece diversas vezes durante a trama, inclusive, em uma das cenas principais do filme.

Ontem, 14, o programa Em Pauta, da Globo News, deu destaque a aparição das Cataratas no longa-metragem, assista:

No trailler lançado em em outubro do ano passado, as Cataratas do Iguaçu apareceram na primeira cena do vídeo, acompanhe:



Aqui na fronteira, o filme está em cartaz nos dois cinemas da cidade. Veja aqui os horários no Cinemark e no Cine Cataratas.

Sinopse do Pantera Negra:

”Após os eventos de Capitão América: Guerra Civil, T’Challa retorna para casa, na nação reclusa e tecnologicamente avançada de Wakanda, para servir como o novo líder. Entretanto, T’Challa logo descobre que é seu trono é desafiado por facções dentro de seu próprio país. Quando dois inimigos conspiram para destruir Wakanda, o herói conhecido como Pantera Negra precisa se unir ao agente da CIA Everett K. Ross e membros do Dora Milaje, as forças especiais de Wakanda, para prevenir que o país seja levado a uma guerra mundial.”