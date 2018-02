Cataratas do Iguaçu recebe nova opção econômica de hospedagem

Agora ficou mais barato conhecer uma das Sete Maravilhas do Mundo. A marca ibis budget acaba de aterrissar em Foz do Iguaçu com diárias a partir de R$ 119,00 e quartos para até três pessoas.

Conhecida por sua beleza natural e proximidade com outros países da América do Sul, a região é um dos destinos mais concorridos do país. As quedas d’água, o contato com a fauna e flora, e a Hidrelétrica de Itaipu, marco histórico da construção humana que é reconhecido como uma das maiores obras da engenharia moderna, atraem turistas de todos os cantos do mundo. Outra vantagem do local é a proximidade com Argentina e Paraguai, a menos de uma hora.

O hotel está localizado em frente ao Cataratas JL Shopping e em uma das avenidas mais dinâmicas da cidade, com comércio diversificado, deslocamento privilegiado e de fácil acesso a pontos turísticos tradicionais como as Cataratas do Iguaçu, o Parque das Aves e a Hidrelétrica de Itaipu.

“Com essa abertura, contamos com 37 hotéis ibis budget no Brasil e a estratégia é fortalecer nossa capilaridade hoteleira incluindo zonas turísticas importantes, como as Cataratas. O hotel ibis budget Foz do Iguaçu é uma contribuição muito importante para o nosso portfólio”, afirma Franck Pruvost, Vice-presidente de Operações para ibis, ibis Styles e ibis budget AccorHotels América do Sul.

O ibis budget Foz do Iguaçu conta com 132 apartamentos com opções para até três pessoas no mesmo quarto. O hotel possui loja de conveniência 24 horas, maleiro disponível na recepção, bufê de café da manhã completo e estacionamento. Há quatro combinações de cores nos quartos, que refletem no desenho do mobiliário, propiciando assim, maior modernidade e jovialidade aos apartamentos. O Wi-Fi é grátis em todos os ambientes.

“Acreditamos no potencial de desenvolvimento hoteleiro do Estado do Paraná, onde já operamos seis hotéis com sucesso. O ibis budget Foz do Iguaçu será o sétimo hotel administrado pela Atrio no Estado, completando um portfólio de 32 hotéis em operação nas regiões sul e sudeste, e fortalecendo a nossa parceria com a AccorHotels”, acrescenta Paulo Roberto Caputo, Diretor Presidente da Atrio Hotéis S/A.

