Nesta segunda-feira, 26, as Cataratas do Iguaçu foram destaque no blog de Marcio Moraes, do portal de Notícias UOL.

Na nota, o colunista cita lugares que existem na vida real, que são cenários de filmes que estão em cartaz. Entre eles está as Cataratas do Iguaçu, que dão um ar todo especial ao filme Pantera Negra, como Wakanda.

Na nota diz: “Pantera Negra nos conta a história de T’Challa (Chadwick Boseman), príncipe do reino de Wakanda, após a morte de seu pai, o rei. No filme, o herói viaja aos Estados Unidos e lá tem contato com os Vingadores. O novo longa-metragem da Marvel mostra as Warrior Falls (Cataratas do Guerreiro, em tradução livre), que são na verdade as famosas Cataratas do Iguaçu, entre as fronteiras do Brasil e Argentina”.

Em apenas duas semanas após a estreia, o filme Pantera Negra já arrecadou mais de U$ 700 milhões e está entre os 10 campeões de bilheteria da Marvel. Veja todos os locais, aqui.