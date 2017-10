Depois de aparecerem nos pós-créditos do filme Capitão América: Guerra Civil em 2016, as Cataratas do Iguaçu estão de volta às telonas. Desta vez, um dos maiores cartões postais do Brasil e Argentina aparecerão no filme Pantera Negra, que estreia em fevereiro de 2018.

Nos pós-créditos do filme anterior, gravado na fronteira em julho de 2015, Pantera Negra e Capitão América conversam, olhando para uma vista repleta de névoa e de cachoeiras, no caso, as quedas do Rio Iguaçu. O local foi escolhido para retratar Wakanda, o país fictício governado por T’Challa.

No trailler divulgado nesta segunda-feira, 16, as Cataratas do Iguaçu (Wakanda), já aparecem na primeira cena do vídeo. O fotógrafo e filmmaker iguaçuense Rafael Bechlin, que fez parte da produção local para a captação das imagens nas Cataratas para o Guerra Civil, comemorou em suas redes sociais:

“Como eu já previa mas não tinha certeza, mais imagens das nossas Cataratas em um filme da #Marvel”, disse. Ele ainda confirmou a informação ao nosso editor, Garon Piceli. “Essas aí são da mesma semana que produzimos para Guerra Infinita, as imagens aéreas foram compradas da produtora do Tartarugas Ninja. As outras imagens que aparecem das Cataratas tenho quase certeza que serão as que fizemos, pois o laboratório do Pantera fica exatamente no meio das Cataratas”, finaliza.

Assista ao trailler completo: