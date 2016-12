Nos dias que antecedem o Natal, o Cataratas JL Shopping vai estender ainda mais os horários de funcionamento para proporcionar mais facilidade e comodidade aos visitantes. Até sexta-feira, também dá para aproveitar os horários especiais de atendimento para quem precisa fazer as compras de Natal. As lojas estão abertas até às 23 horas. O supermercado atende das 9 às 23 horas e a Praça de Alimentação funciona até às 23 horas.

No sábado, dá para curtir os últimos momentos antes do Natal por que o Cataratas JL abre mais cedo, às 9 horas as lojas já estarão atendendo e todo mall ficará aberto até às 17 horas. “Queremos é que todos possam realizar suas compras de fim de ano com tranquilidade, em um shopping localizado no centro da cidade e que apresenta lojas de diversos segmentos, atendendo aos mais variados gostos”, destaca o superintendente do empreendimento, Lindenor Cavalheiro. No domingo, dia 25, o shopping estará fechado.

Estação Noel

No piso L1, a Estação Noel do Cataratas JL é a grande atração. Até sexta-feira (dia 23) o Papai Noel aguarda com muito carinho as crianças que queiram fazer seus pedidos, das 15h às 22h – com intervalo das 17 às 19h. Todo mundo é bem-vindo. Neste Natal, o Cataratas JL Shopping sorteará uma BMW 320i. A cada R$ 100 em compras, os clientes podem trocar os cupons fiscais por seladinhas para concorrerem ao prêmio. O sorteio está marcado para o dia 15 de janeiro.