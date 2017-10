No dia 31 de outubro de 2007, Foz do Iguaçu ganhava o seu primeiro shopping center. Agora, em 2017, o Cataratas JL Shopping celebra 10 anos anunciando novidades, chegada de novas marcas e a inauguração do primeiro hotel da Construtora JL. Para comemorar essa data, nesta terça-feira, o shopping reunirá, às 19 horas, lojistas, empreendedores, funcionários e convidados para uma festa no piso L3.

Em uma década de existência, houve três ampliações de área e fortalecimento do mix. A primeira delas foi durante a própria construção. Em 2009, foi no L1 e L2 que permitiu a instalação da Havan e Super Muffato. Em 2011, o shopping foi ampliado para receber a Havan. Em 2018, o empreendimento ganhará uma nova área, com cerca de cinco mil metros quadrados de área construída. Com a quarta expansão o shopping terá mais salas de cinema e espaço para uma nova loja âncora. O planejamento para o próximo ano também prevê reformas nos banheiros e na praça de alimentação. Ambos ganharão novos layouts e para modernizar o ambiente, a praça de alimentação ganhará móveis novos.

Trazer ao público novos produtos, serviços e opções de lazer é uma das marcas do empreendimento. Atualmente, são 145 lojas oferecendo um mix completo de serviços, compras, lazer, restaurantes, entretenimento e comodidades, com o conceito “o lugar pra todo o mundo”. E em breve duas novas marcas reforçarão o mix. Uma delas é a Adidas Originals. A loja exclusiva de street style da grife alemã ficará no piso L2.

Academia – Outra franquia que inaugura nos próximos meses é a Smart Fit, que integra o maior grupo de academias da América Latina e trabalha com a proposta de fitness de alto padrão. Serão quase 1.800 metros quadrados destinados à treinos funcionais, musculação e sala de ginástica para aulas de abdominal, alongamento e ritmos. “Somos o primeiro shopping de Foz e temos muito o que comemorar pela nossa trajetória. Buscamos constantemente proporcionar experiências únicas e encantadoras aos nossos clientes e, por isso, estamos muito entusiasmados”, comenta Lindenor. O cronograma prevê a abertura da Adidas Originals e da Smart Fit ainda este ano

Outra novidade é a inauguração do Bourbon Business, o primeiro hotel da Construtora JL, localizado em frente ao shopping. Com 220 apartamentos e uma área de 860 metros quadrados para eventos e convenções, o empreendimento entrará em operação a partir de 01º de dezembro.