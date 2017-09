O xadrez teve um impacto tão grande na vida de Alaércio Santini que há quase 30 anos ele se dedica a criar tabuleiros feitos a mão. Inspirado no jogo, o artista esculpe bispos, cavalos, peões, reis e rainhas de vários tamanhos, desde miniaturas com 1 mm até peças de 2 metros de altura. Ao longo de sua carreira mais de 300 peças exclusivas foram esculpidas e parte desse acervo poderá ser visto pelo público no Cataratas JL Shopping.

A exposição “A arte do xadrez” está montada no piso L1. “Assim como no jogo, a criação das peças exige paciência, raciocínio e sabedoria”, diz o artista que é autodidata. Tudo começou com uma faca de cozinha e com o tempo ele foi aprimorando a técnica. “O xadrez é minha inspiração até para escrever”, conta. Alaércio é autor do romance “A Obra-Prima” que também estará à venda. A entrada é gratuita. A exposição deve permanecer no shopping até o fim deste ano.