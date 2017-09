O aplicativo “Shop Shopping”, criado pelo Cataratas JL Shopping, venceu o Prêmio Abrasce 2017 na categoria “Marketing Eventos e Promoções. Nessa modalidade são homenageadas as melhores ideias na criação de experiência de consumo aos clientes. O perfil inovador e a criatividade do projeto renderam a prata na maior premiação do setor de malls do Brasil. A cerimônia foi realizada no Instituto Tomio Ohtake, em São Paulo, na noite de quarta-feira, 13, durante o 15º Congresso Internacional de Shopping Centers & Exposhopping. Na ocasião, receberam o prêmio o superintendente do Cataratas JL Shopping, Lindenor Cavalheiro, e o gerente de marketing e comunicação, Cleverson Gonzalez.

O Shop Shopping é o primeiro aplicativo de games desenvolvido por um shopping center no Brasil. Com app o usuário brinca e os pontos acumulados se transformam e prêmios e descontos oferecidos pelas lojas e pelo próprio shopping. Para Lindenor Cavalheiro, vencer o prêmio Abrasce é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido no empreendimento, pois é a principal premiação desse mercado. “Com determinação e ousadia, levamos o projeto do aplicativo adiante e o desempenho do app nos primeiros meses demonstra que a decisão foi assertiva”, destaca o superintendente.

A partir do dia 1º de outubro o game entra em sua segunda fase e estará liberado para comercialização para outros shoppings do Brasil. Na região trinacional, o Cataratas JL é o único que possui a concessão do aplicativo.

A premiação vem no ano em que o Cataratas JL Shopping comemora dez anos. Inaugurado em outubro de 2007, o primeiro shopping center de Foz do Iguaçu trouxe para a região grandes marcas do varejo nacional e reúne excelentes opções em compras, lazer e gastronomia. “Estamos muito honrados com essa premiação que reconhece e valoriza o trabalho de nossa equipe. Em dez anos conquistamos o público com novidades, seja com novas lojas, uma atração ou com campanhas e promoções e vamos trabalhar cada vez mais para que o shopping seja ainda melhor”, afirma Ceverson Gonzalez.