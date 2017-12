Já no clima do Natal, a programação cultural do Cataratas JL Shopping está repleta de música boa. A partir desta quinta-feira, 07, o Cataratas JL Shopping recebe apresentações de corais natalinos. A abertura da programação do projeto “Vozes do Natal” será com o Coral Vicentino. A partir das 20 horas, cerca de 40 crianças irão se apresentar na praça de eventos. Uma das músicas terá a participação especial de um rapper.

Na sexta-feira, 08, também às 20 horas, será a vez do Coral Canto em Canto, formado por 15 vozes femininas. A apresentação marca a comemoração dos 20 anos do coral que tem no repertório músicas sacras, natalinas e populares. A atração do sábado, 09, será o Coral Jovem de Foz, às 19 horas, com canções natalinas, mantendo a tradição e valorizando essa época do ano.

Já no domingo, 10, quem anima o público será o Coral Infantil da Paróquia São João Batista. As crianças estão preparando uma apresentação especial e anjinhos farão parte da cenografia na Praça de Eventos. São cerca de 20 alunos da catequese, com idade entre seis e 12 anos, devem fazer os visitantes entrarem ainda mais no clima de Natal.

Os integrantes do Coral Todo Canto, projeto de extensão da Unila (Universidade da Integração Latino Americana), irão mostrar o seu talento na noite de segunda-feira, 11,, às 19 horas. O coro e o vocal somam 40 vozes e na apresentação do shopping eles estarão acompanhados do grupo do Maracatu Alvorada Nova.