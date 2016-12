Entre os dias 23 e 25 de dezembro, durante o feriado deste Natal, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu 12.468 visitantes.

No ano passado, o mesmo período recebeu 13.755 turistas, uma queda de quase 10%. Em 2015, o atrativo bateu recorde anual de visitação, com 1.642.093 visitantes. Este ano, as Cataratas receberam até o momento, 1.527.111, uma diferença de quase 115 mil pessoas.

A baixa no número de visitação é um reflexo direto do atual cenário econômico nacional.

Marco das Três Fronteiras

Reaberto no dia 21 de dezembro, após dois meses fechados para reformas, o Marco das Três Fronteiras teve um número significativo de visitações durante o feriado.

O local que hoje é administrado pela Cataratas S/A (mesmo grupo das Cataratas), recebeu 1.472 pessoas no dia do Natal. Destes, 834 eram residentes de Foz, que aproveitaram a gratuidade do atrativo para moradores da cidade para conferir as novidades do espaço. No sábado, 24, o Marco recebeu 468 visitantes.

Após a revitalização, o Marco das Três Fronteiras agora tem um novo horário de funcionamento: das 16h às 23h. Moradores de Foz do Iguaçu não pagam para entrar, basta levar um documento de identificação e comprovante de residência.

O que mudou

Agora, o visitante poderá desfrutar de um passeio histórico cultural, com réplicas impecáveis das Missões Jesuíticas. A iluminação do Marco das Três Fronteiras também está um show a parte, com show de águas e luzes. O local ganhou ainda um Parque Infantil, além do Restaurante Cabeza de Vaca, que já estava em funcionamento.