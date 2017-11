O Dia das Cataratas, o #CataratasDay2017, levou ao Parque Nacional do Iguaçu 5.200 pessoas no sábado, 11. O número é recorde na campanha, que celebra a consagração das Cataratas do Iguaçu como uma das Sete Maravilhas da Natureza. Moradores de Foz e região, turistas e até internautas de toda a parte do mundo publicaram selfies, fotos e vídeos das Cataratas do Iguaçu, gerando ampla repercussão nas redes sociais.

O tema da campanha deste ano – “Conecte-se à natureza” – está ligado à promoção do Ano Internacional do Turismo Sustentável pela Organização das Nações Unidas (ONU).

A iniciativa foi promovida pelos comitês brasileiro e argentino que trabalharam em conjunto para eleger as Cataratas como uma das sete maravilhas naturais do mundo. O título foi concedido no dia 11 de novembro de 2011.

No lado brasileiro, a campanha teve apoio das entidades que compõem a Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu (Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, IguassuConvention&Visitors Bureau e Fundo Iguaçu, com o apoio do ICMBio e da Cataratas S/A).

“Foram mais de 5.200 pessoas que atenderam ao nosso chamado e participaram do Dia das Cataratas, o #cataratasday2017. Uma edição histórica, com recorde absoluto de participação, o que demonstra que o evento já se tornou uma festa popular. Agradecemos a comunidade e também a todos que colaboraram para o sucesso desta edição. Foram mais de 200 pessoas envolvidas, que se dedicaram incansavelmente para que o evento acontecesse. Obrigado a todas as entidades parceiras e à Gestão Integrada do Turismo por mais esse exemplo de ação”, afirma o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Acesso

A Prefeitura de Foz do Iguaçu disponibilizou ônibus para fazer o transporte de moradores até o Parque saindo de cinco pontos da cidade. Itaipu também auxiliou no transporte. Isso fez com que muitos iguaçuenses escolhessem as Cataratas do Iguaçu como principal opção de diversão no sábado. A gratuidade para residentes em municípios da região também favoreceu a vinda de várias famílias ao atrativo.

O chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Ivan Baptiston, o Dia das Cataratas se tornou um marco na unidade de conservação. “ É o dia que a comunidade abraça o seu maior atrativo. Essa comemoração é uma forma de acolher moradores de foz e região, dando a oportunidade para que muitas pessoas conheçam as Cataratas do Iguaçu, este Patrimônio da Humanidade”,

Dia de rever a maravilha

O Cataratas Day incentivou o casal, João Cardoso, aposentado e Julia Cardoso, maratonista, a rever as Cataratas do Iguaçu. “Moramos há 50 anos aqui, formamos nossa família, nossos filhos, nossos netos e bisnetos na cidade. Temos aqui uma das maravilhas naturais do mundo, jamais deixaremos de agradecer por esse lugar e não podíamos deixar de perder esta oportunidade para fazer o passeio”, comentaram.

E não foi só os moradores que aproveitaram a campanha para contemplar novamente a beleza das Cataratas. “Já estive aqui algumas vezes e não me canso de apreciar essa maravilha. Nesse Cataratas Day ela está ainda mais bonita. Ótima organização e acessibilidade”, disse o turista Felipe Casaes, de Porto Alegre.

Pedalada ao pôr do sol

Uma das novidades deste ano foi o passeio de bicicleta no Parque Nacional. Cerca de 500 ciclistas saíram do estacionamento do Centro de Recepção de Visitantes até o primeiro mirante, próximo ao Belmond Hotel das Cataratas. O passeio foi promovido pela Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu (ACCI).