A empresa City Tour Foz do Iguaçu é a única a operar um tour estilo sightseeing regular em Foz. O ônibus panorâmico vermelho traz o tradicional passeio conhecido nas principais cidades turísticas do mundo para a região. A novidade é que a rota permite agora o embarque e desembarque dos turistas no Shopping Catuaí Palladium, localizado na avenida das Cataratas, principal corredor turístico da cidade. O tour em Foz do Iguaçu tem os seguintes horários no shopping: Embarque às 08h30 e retorno 12h30; Embarque às 13h30 e retorno às 17h.

“Escolhemos o Catuaí Palladium para ser ponto de embarque do City Tour Foz, pois entendemos que o local está se firmando como passagem obrigatória dos turistas na região. Queremos transformar o shopping em um hub para os nossos outros atrativos como o City Tour Puerto Iguazú e o Ciudad del Este”, diz o gerente do atrativo, Aurélio Sada.

O itinerário do tour passa por mais de 30 pontos de interesse histórico e turístico de Foz do Iguaçu. Para o Francisco Cartaxo Junior, superintendente do Catuaí Palladium, inclusão do shopping no tour na cidade contribui na integração entre turistas e moradores de Foz. “Apoiamos a iniciativa dos empreendedores da empresa City Tour porque queremos que o nosso shopping faça parte da rotina da cidade e seja também referência turística”, destaca Cartaxo.

Depois do city tour, vale a pena visitar o moderno Shopping Catuaí, que possui um completo mix de lojas com opções para compras, serviços, entretenimento e mais de 20 opções em alimentação. A praça de alimentação é um diferencial do Shopping com quase 1.000 lugares e pé direito de 14 metros de altura, além de uma bela vista panorâmica com iluminação natural. É o primeiro shopping do Brasil a implantar o sistema de cancelas da SKI DATA, importadas da Áustria, com 1620 vagas no estacionamento gratuito.

