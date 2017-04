O Shopping Catuaí Palladium, em parceria com a Uniamérica, promove nesta sexta-feira, 07, uma ação social para celebrar o Dia Mundial da Saúde. O evento faz parte do planejamento de anual do shopping que contempla diversas ações especiais para a comunidade de Foz do Iguaçu e região. Neste dia 7 de abril o objetivo é oferecer aos visitantes dicas sobre cuidados com o corpo. “Com essa ação social esperamos incentivar a prevenção à saúde e oferecer exames gratuitos para todos os visitantes do shopping”, afirma Regina Pugliesi, gerente de marketing do Shopping Catuaí Palladium.

Por isso, quem visitar o shopping nesta sexta-feira, 07, no horário de funcionamento das 10h às 22h, vai receber gratuitamente os exames: aferição de pressão arterial, teste de glicemia, cálculo de IMC, avaliação postural e auriculoterapia. No horário das 10h às 16h terá vacina antitetânica e febre amarela para adultos. Segundo Cristiane Ortega, coordenadora do curso de enfermagem e diretora assistencial do Poliambulatório da Uniamérica as ações desenvolvidas nesta data serão uma oportunidade de demonstrar a atuação de cada profissional dos cursos da área de saúde, enfatizando o importante papel da comunicação na prevenção e promoção da saúde.

A coordenadora do curso de Farmácia, Priscila Romero Mazzini Pereira, complementa que o contato com a comunidade é essencial para a formação integral do aluno, relacionando a teoria com a prática. “Considerando que cada vez mais são requisitados profissionais com habilidades e bem preparados, essa ação especial proporciona ao aluno a vivencia de momentos reais em que será preciso analisar o cotidiano e colocar em prática a bagagem teórica adquirida na faculdade”, justifica Priscila Romero.

Serviço:

Dia Mundial da Saúde no Shopping Catuaí Palladium

Sexta-feira, dia 7 de abril

Horário: das 10h às 22h

Valor: gratuito

Local: Piso L2, próximo à Valdugas