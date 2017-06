O Shopping Catuaí Palladium recebe neste sábado, 24, a apresentação exclusiva em Foz do Iguaçu do show que é sucesso absoluto na Capital do estado e está ganhando o mundo, inclusive com a assinatura de contrato com uma grande gravadora. O concerto “Clássicos do Rock” é uma imersão da Orquestra Cordas do Paraná e do Quarteto Iguaçu ao universo do rock n’ roll, com patrocínio cultural da Itaipu Binacional. O show gratuito será às 19 horas, na Praça de Eventos do shopping, com o apoio local do Catuaí Palladium.

O “Clássicos do Rock” é um projeto incrível formado pela Orquestra Cordas do Paraná e o Quarteto Iguaçu que traz uma homenagem a bandas internacionais como Led Zeppelin, Linkin Park, Metallica, Alice Cooper, Guns N’ Roses, AC/DC, Pink Floyd, Bon Jovi, Scorpions, Queen, Iron Maiden entre muitos outros. Apresentando releituras de clássicos dos últimos 50 anos, a direção artística é de José Maria Magalhães, idealizador do Projeto Cordas do Paraná. O concerto único no Shopping Catuaí Palladium terá regência do Maestro Claudio Cruz, um dos mais prestigiados do Brasil. Atualmente é maestro titular e diretor artístico da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo.

Esse projeto, que forma a Orquestra Cordas do Paraná, teve seu início em 2011, em Tunas do Paraná, com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento social e cultural dos integrantes, utilizando a música como elemento de transformação à cidadania. Os participantes têm aula com os músicos e instrumentistas do Quarteto Iguaçu. Hoje o projeto Cordas do Paraná atende mais de 280 participantes e acumula apresentações de sucesso, com a participação de artistas renomados, como Alceu Valença, Daniel, Elba Ramalho, Fagner, Ivan Lins e Zeca Baleiro e conta com o patrocínio da Itaipu Binacional.

Na capital paranaense, um dos palcos de sucesso da orquestra está no Shopping Palladium Curitiba, que admira as ações do Projeto Cordas do Paraná e no Natal de 2016 encantou o público do Shopping com várias apresentações gratuitas. “Admiramos muito este projeto e entendemos que a música não pode parar porque a Orquestra de Cordas do Paraná faz a diferença na vida dos jovens”, afirma a gerente de marketing do Palladium Curitiba.

“Clássicos do Rock” é um show imperdível no Shopping Catuaí Palladium, com emoção e muito rock n’roll. Vale a pena conferir!

Serviço

“Clássicos do Rock” – Orquestra Cordas do Paraná e Quarteto Iguaçu

Data: 24 de junho (sábado), às 19h00

Local: Praça de Eventos (Piso L1) – Shopping Catuaí Palladium

Valor: gratuito