Com objetivo de incrementar as festividades de Carnaval em Foz do Iguaçu e criar ainda mais entretenimento aos turistas e moradores da região trinacional, o Shopping Catuaí Palladium apresentará neste fim de semana o “Pulinho de Carnaval”. Serão dois dias de muita diversão com oficinas e bailinho de Carnaval na Praça de Eventos do shopping.

Nas oficinas as crianças de três a doze anos poderão incrementar máscaras e adereços com os seguintes itens: Coroa, Máscara do Batman e da Mulher Maravilha. Essa atividade será das 14h às 18h, a cada meia hora, e custa R$ 5 por criança. O bailinho de Carnaval é gratuito, aberto ao público de todas as idades, com início às 18h30 e duração de uma hora, ao som de DJ com muitas marchinhas e músicas infantis para animar a folia dos baixinhos e visitantes.

Serviço:

Bailinho de Carnaval Catuaí Palladium

Data: sábado, 25, e domingo, 26

Horário: das 18h30 às 19h30

Local: Shopping Catuaí Palladium

Entrada: Gratuita

Local: Praça de Eventos, Piso L1

Oficina de Carnaval Catuaí Palladium

Data: sábado (25) e domingo (26)

Horário: das 14h às 18h

Local: Shopping Catuaí Palladium

Entrada: R$ 5,00 por criança

Local: Praça de Eventos, Piso L1