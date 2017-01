Vai começar mais um Campeonato Brasileiro Feminino, que em 2017 promete ainda mais emoção. Pela primeira vez, a competição será dividida em duas divisões. A Série A1 vai contar com a participação de 16 equipes, sendo sete clubes da Série A do Brasileirão Masculino de 2016. O torneio começa em março e é disputado até agosto.

Além do Flamengo, atual campeão da competição, outras seis equipes do futebol masculino vão disputar o título: Flamengo, Corinthians, Grêmio, Ponte Preta, Santos, Sport e Vitória-BA. A lista dos 16 tem também clubes tradicionais do futebol feminino: Foz Cataratas/Coritiba, Vitória de Santo Antão, São José, São Francisco do Conde, Rio Preto, Iranduba, Kindermann, Ferroviária e Audax.

Na próxima segunda-feira, 23, 11h, será realizado o sorteio dos grupos da Primeira Fase do torneio na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Haverá transmissão ao vivo da CBF TV.

Confira os 16 clubes participantes do Brasileirão Feminino Série A1:

Foz Cataratas/Coritiba (PR)

Flamengo (RJ)

Audax (SP)

São José (SP)

Vitória de Santo Antão (PE)

São Francisco do Conde (BA)

Ferroviária (SP)

Iranduba (AM)

Rio Preto (SP)

Kindermann (SC)

Santos (SP)

Corinthians (SP)

Ponte Preta (SP)

Grêmio (RS)

Sport Recife (PE)

Vitória (BA)

Diretoria do Foz Cataratas/Coritiba toma posse nesta sexta-feira

A nova diretoria do Foz Cataratas/Coritiba para o biênio 17/18, composta por Gezi Damaceno Júnior – Presidente, Marcelo Valente – primeiro Vice-presidente, Elizangela De Paula Kuhn– segunda Vice-presidente, Darly Marques – Diretor Financeiro e Renato Fressato – Secretário Geral, será empossada nesta sexta-feira, 20, às 19 horas no hotel Bella Italia.

Na mesma noite a diretoria do Foz Cataratas Futebol Clube e do Coritiba Foot Ball Club assinam um termo de parceria para o desenvolvimento do futebol feminino em Foz do Iguaçu. Assim a parceria, o presidente do Coritiba Rogério Portugal Bacellar e o presidente do Foz Cataratas Gezi Damaceno Júnior.

Durante o evento será lançada uma camisa comemorativa alusiva a essa união, que será apresentada ao público pelo atacante Kléber (Gladiador), o volante Edinho e a volante Priscila Back.