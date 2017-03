A Confederação Brasileira de Futebol – CBF, confirmou nesta quinta-feira, 09, as datas e os horários das duas próximas partidas do Foz Cataratas/Coritiba em casa. Os jogos são válidos pela segunda e quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1.

O primeiro confronto será no dia 18 de março, às 19 horas, no estádio Pedro Basso, contra a Ferroviária de Araraquara. Na segunda partida (válida pela quarta rodada), o time da casa enfrentará o Vitória da Bahia, no mesmo local, também às 19h, na quarta-feira, 29 de março.

A diretoria do clube iguaçuense comemorou a alteração no calendário. De acordo com uma pesquisa realizada com torcedores antes do início do campeonato, estes seriam os melhores dias para acompanhar a equipe em Foz do Iguaçu. “Além do futebol, estamos buscando proporcionar um evento de experiência ao público presente”, disse Marcelo Valente, vice-presidente da equipe.

Assim como aconteceu na última quarta-feira, 08, no amistoso entre o Foz/Cataratas x Humaitá (Paraguai), o Estádio Pedro Basso estará repleto de atrações para recepcionar o público: Food Park, Música, Recreação Infantil e muito mais.

Serviço

2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Foz Cataratas/Coritiba x Ferroviária

Data: 18/03/2017 (sábado)

Horário: 19h

Local: Estádio Pedro Basso

4ª rodada do Campeonato Brasileiro

Foz Cataratas/Coritiba x Vitória

Data: 29/03/2017 (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Estádio Pedro Basso