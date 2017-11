O Centro da Juventude de Foz do Iguaçu recebe a exposição “Nós, os Diferentes – Retratos da Beleza de Cada Um”, assinada pela fotógrafa e jornalista Áurea Cunha no próximo dia 20 deste mês. Além da exposição será promovida pela entidade uma roda de conversa com a autora e os frequentadores do local, em alusão a abertura da I Semana da Consciência Negra do CEJU.

O trabalho é resultado da reunião de 25 retratos de moradores de Foz do Iguaçu, conhecida por receber pessoas de todo o mundo, a mostra chama a atenção para as particularidades de cada um e rebate a ideia da beleza ocidental considerada padrão.

Procurando ainda a melhor definição para o que é beleza, a fotógrafa visitou obras de poetas, filósofos gregos e em autores mais contemporâneos e concluiu que o belo está no ser diferente e, por isso, único, onde não pode haver comparações.

A opinião é compartilhada por vários dos retratados. Todos foram questionados sobre o que acreditam ser a beleza. A maioria a definiu como algo que é refletido do interior, que depende da estimulação da autoestima e que está além do visto exteriormente.

“Quando eu era pequeno, minha mãe sempre falava: vem cá meu bonitinho. E eu aprendi com ela a ser bonito”, lembra o motorista aposentado Adão Rodrigues, de 85 anos. “Mesmo tendo cegueira total, quando eu era criança tocava meu rosto e percebia que tudo combinava. Isso só pode ser beleza!”, completa a auxiliar administrativo Roseli Evangelista, de 45 anos.

Na produção dos retratos, Áurea levou em conta a diversidade das origens da população iguaçuense e buscou mesclar imagens que ressaltem características físicas, sociais e idades diversas a fim de lhes dar visibilidade.

A fotógrafa explica que o trabalho não visa o ‘diferente’ no sentido exótico e nem excludente, mas no sentido real, já que todos somos diferentes e belos por sermos únicos.

E, para quem visitar a mostra, a ideia é que possa fazer uma reflexão sobre como vê a si, como lidam com a própria imagem e, principalmente, encontrar ou reconhecer a própria beleza.

A psicóloga Gláucia Warken vê na mensagem da exposição uma boa estratégia artística para despertar no sujeito a capacidade de analisar as diferenças como algo positivo e enriquecedor. “Esta exposição pode levar ao nosso público a sensibilidade e consciência sobre a aceitação do que é mais humano em nós, que é a nossa singularidade”, comenta Gláucia.

A exposição fotográfica é resultado de um projeto da autora realizado em 2016, com recursos do Fundo Municipal de Cultura, gerenciado pela Fundação Cultural de Foz do Iguaçu em conjunto com o Conselho Municipal de Políticas Culturais. “Nós, os Diferentes’ também recebeu o apoio da Subseção Foz do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná.

Em contrapartida ao patrocínio oficial, além da apresentação pública e gratuita da coleção de retratos, Áurea Cunha realizou quatro oficinas de fotografia, denominada Oficina do Olhar, em três instituições de educação de Foz do Iguaçu: uma para crianças, na Escola Municipal Padre Luigi, na Vila C, outra para adolescentes, no Colégio Estadual Três Fronteiras, no Porto Meira, e duas para alunos especiais da Apae.

Serviço:

Exposição fotográfica “Nós, os Diferentes – Retratos da Beleza de Cada Um”.

Onde: Centro da Juventude

Endereço: Rua Otto Ernesto Gottlieb,410, Jardim Naipi.

Data da abertura e roda de conversa: 20/11/2017 (segunda -feira) à 01/12

Horário: a partir das 15 horas

Contato: Áurea Cunha (45) 99977-4490

Centro da Juventude Jardim Naipi – (45) 9.9997-5354/ 3901-3459