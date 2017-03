O Centro da Juventude Jardim Naipi prorrogou as inscrições para o curso de inglês em parceria com a Unila. O curso será iniciado no dia 06 de abril, é gratuito e será realizado uma vez por semana, dividido em 12 módulos. As aulas estavam previstas para iniciar na semana passada, mas devido a mudança na data, as inscrições foram prorrogadas até o dia 05.

Os alunos terão aulas das 09h às 11h, ministradas por alunos da Unila na sede do Centro da Juventude. O curso é um projeto de extensão Universidade. Ao final dos oito meses os alunos receberão certificado. Os documentos necessários para a inscrição são: cópia do RG e CPF, (dos responsáveis para quem tiver menos de 18 anos), 02 fotos 3×4; comprovante de endereço e declaração escolar.

As matrículas podem ser feitas diretamente no Centro da Juventude – Rua Vicente Celestino, 410 Jd Naipi. O telefone é: 3901-3459 com Eliane ou Gláucia.

Karatê

O Centro da Juventude informa que também está oferecendo aulas de Karatê. As vagas são para adolescentes e jovens de 12 a 18 anos, com aulas das 19h30 às 20h30. As turmas iniciam nesta quarta-feira, 29, e ainda dá tempo de se inscrever