A Uniamérica e o Sindhotéis trazem para Foz e região, a Castelli Escola de Chocolataria. O projeto é inovador e pioneiro por ser a primeira escola de chocolataria do país a lançar um programa de formação Bean to Bar (da amêndoa à barra) no Brasil. Lançada em 2012 no Salon Du Chocolat em Paris, juntamente com representantes do cacau e chocolates brasileiros, a Castelli Escola de Chocolataria, sediada em Canela/RS, traz no seu portfólio um programa de formação com cursos de pós-graduação e extensão, eventos e vivências por meio do Chocolate Experience, com foco no cacau fino e na chocolataria gourmet.

A iniciativa faz parte da história do cacau e do chocolate brasileiro, sendo referência nacional nesse segmento de atuação. Sua missão é promover o chocolate gourmet brasileiro, tendo como paradigmas a origem, a saúde e a sustentabilidade, por meio de seu programa de formação em chocolataria gourmet.

“Queremos movimentar toda a cadeia produtiva do cacau e do chocolate, e por isso a Castelli Escola de Chocolataria, traz cursos em que os alunos fazem um mergulho no mundo da arte e da cultura do cacau, desde o cultivo e pré-processamento, para então se aprofundarem nas técnicas de produção dos diferentes tipos de chocolate e suas diversas formas de modelagem, suas aplicações e harmonizações na gastronomia”, explica Silvana Castelli, Diretora da Escola.

“Estamos falando de um novo produto, o chocolate de origem, que respeita os aromas e os sabores da amêndoa de um cacau fino, dentre outros fatores. Um chocolate que pode ser considerado um alimento, e não uma guloseima. Além disso, um profissional inédito começa a ingressar no mercado, o chocolatier, passo fundamental no processo de produção de um chocolate de origem/gourmet. Ou seja, sendo o Brasil o 5º maior produtor de cacau e o 4º maior consumidor de chocolate no mundo, podemos dizer que temos aqui um mercado promissor. O chocolate, assim como o vinho e o café, passa a construir sua história para os amantes de chocolate deliciarem-se com sabores, texturas, aromas, harmonizações e todas as surpresas que o chocolate pode trazer”, completa Silvana.

O Centro de Capacitação em parceria com a Castelli Escola de Chocolataria, disponibilizam o curso de Arte em Chocolate, no período de 22 a 25 de junho das 14h às 22h, sendo ministrado pelo Chef Chocolatier Alexandre Bispo. Cozinheiro, artista plástico e técnico em panificação com capacitação em confeitaria internacional e experiência com mais de 30 anos no ramo, Bispo atua na Harald há 18 anos realizando cursos e eventos nacionais e internacionais. Tendo como público alvo empresários, gestores, profissionais da área da gastronomia, da confeitaria, interessados em empreender seu próprio negócio.

O curso tem foco na arte do chocolate pronto. O participante fará a prática da temperagem e cristalização de massa de chocolate, bem como aprenderá a arte das esculturas em chocolate, decoração em chocolate, trufas e bombons, e a produção de chocolates moldados e de chocolates recobertos. Tendo assim, inspiração para apresentação comercial de produtos em vitrines e eventos diversos.

O valor total do curso é de R$ 1.000,00, podendo ser dividido em até 3 vezes. Consulte descontos especiais para associados do Sindhoteis.

Informações no site: www.capacitacaosindhoteisfoz.com.br ou pelo telefone: 45 3028 9444.