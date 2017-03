O Centro de Capacitação Sindhotéis em parceria com a Uniamérica, oferece as últimas vagas para segunda turma do curso Cozinhas do Mundo, que começa agora em março. O curso é ministrado por renomados chef’s da Le Cordon Bleu – a mais prestigiada escola de gastronomia do mundo!

Os chef’s trazem para Foz do Iguaçu e região práticas gastronômicas presentes nos mais famosos mercados internacionais e nacionais nos ramos de hotelaria e gastronomia. O curso é ofertado para profissionais da área, chef’s de cozinha profissionais ou amadores, que amam ou já trabalham na área.

As vagas são limitadas com o objetivo de expandir o conhecimento e as técnicas das diferentes cozinhas do mundo, nos participantes do curso, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento de normas nacionais e internacionais adequadas para manipulação de alimentos que atendam às exigências de qualidade do mercado, oferecendo mais essa opção de profissionalização com qualidade e excelência, na região de tríplice fronteira.

O curso tem carga horário de 95h, com certificação da escola Le Cordon Bleu, apresentado em 5 módulos:

– Cozinha Asiática: Chef Cecília Aragaky

– Cozinha Peruana: Chef Luis Muñoz

– Cozinha Mediterrânea: Chef Jean-Marc Mathez

– Cozinha Italiana: Chef Anamaria Dominguez

– Cozinha Francesa: Chef Eric Germanangues

As inscrições podem ser realizadas através do site: www.capacitacaosindhoteisfoz.com.br.

E-mail: ccs@uniamerica.br / Fone: (45) 3028-9444.