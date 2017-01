O Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), em parceria com a Itaipu Binacional e a Prefeitura de Foz do Iguaçu, inaugura nesta terça-feira, 10, às 10h, o primeiro Centro de Medicina Tropical da Região Sul e o único do país com capacidade para realizar análise de amostras de material genético humano e animal.

O novo centro conta com um laboratório de biologia molecular que poderá identificar, em menos de uma hora, se mosquitos Aedes aegypti capturados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do município estão infectados com o vírus de doenças como a dengue, a zika e a febre chikungunya.

Essa identificação será importante porque vai possibilitar que a prefeitura desencadeie ações de prevenção em áreas de risco apenas 24 horas após a captura, evitando que o mosquito transmita a doença. Hoje, essa análise é feita em Curitiba e os resultados demoram de um a seis meses para ficarem prontos.

A solenidade de inauguração terá a participação do diretor-superintendente do HMCC, Rogério Soares Bohm, da prefeita interina de Foz do Iguaçu, Inês Weizemann, e da diretora financeira administrativa de Itaipu, Margaret Groff – entre outras autoridades da região e profissionais da saúde. Também é aguardada a presença do secretário de Saúde do Estado, Micheli Caputo.