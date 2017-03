O tradicional carnaval da Saudade de Foz do Iguaçu reuniu milhares de pessoas este ano em sua 10ª edição. O evento organizado pela Fundação Cultural foi realizado em dois dias, nas tardes de domingo e terça-feira, com desfiles de blocos e escolha da melhor fantasia infantil e infanto-juvenil.

A rua Marechal Deodoro recebeu foliões de todas as idades. Gente que participa há vários anos e quem foi acompanhar a folia pela primeira vez. Um trecho de dois quarteirões foi fechado para dar mais segurança durante a festa. A Fundação Cultural contratou seguranças particulares e teve apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar que fizeram plantão durante os dois dias de carnaval.

No palco o som ficou por conta das bandas do músico Fernando Craviola e da cantora Luana Costa que embalaram o público a brincar, relembrando marchinhas de antigos carnavais do país.

Na noite de terça , 28, aconteceu a escolha dos dez foliões mais animados do baile, com participação de blocos carnavalescos de Ciudade del Este (PY) e nem a chuva impediu festa.

Segundo os organizadores, entre domingo e terça-feira cerca de 10 mil pessoas passaram pelo carnaval da Saudade. “Superou todas as nossas expectativas, pois sabemos que este ano a festa foi menor, mas fizemos tudo da melhor forma para reunir aqueles que sempre acompanham e para que Foz não ficasse sem essa alegria”, disse Vera Vieira, da Fundação Cultural.

Canja do Galo Inácio

Este ano a Canja do Galo Inácio chegou à sua 17ª edição, organizada pela entidade Aldeias Infantis SOS Brasil, que será beneficiada com a renda da venda das canjas. Em torno de 3.500 porções foram preparadas e a expectativa da entidade é de arrecadar cerca de R$ 20 mil. “Iremos destinar esse dinheiro a dois projetos da Aldeias, o Acolhimento Casa Lar e o Fortalecimento, onde crianças e adolescentes são atendidos na modalidade prevenção em alguns bairros da cidade como o Buba, Portal da Foz, Lagoa Dourada e Cidade Nova”, destacou o coordenador da Aldeias SOS Brasil, Sidney Ribeiro.

Para ele, a realização da Canja este ano foi uma forma de mostrar à população o trabalho que a entidade faz há muitos anos no Município e tornar mais próxima a relação da entidade com a comunidade de Foz.

Para preparar a Canja foi necessária uma tonelada de frango e o trabalho solidário do Rotary que vestiu a camisa. “Nos sentimos felizes por ter participado este ano. Somamos força ao trabalho da Aldeias Infantis e mesmo como voluntários, prestamos nosso apoio e solidariedade”, enfatizou Claudio Gilardi Britos.

Concurso das crianças

A mãe da pequena Gabrielly Vitória, que ganhou o 1º lugar do concurso de fantasia, Dayse Franciele Zarth, contou que é a primeira vez que participou do Carnaval da Saudade e já se programa para os próximos. “Nós adoramos a organização da festa e as músicas. É uma competição saudável, familiar e muito bacana”, contou.

Resultado concurso:

Infantojuvenil

1º – Gabrielly Vitória – Fantasia de Carmen Miranda

2º – Geovana Dafini – Fantasia de fada

3º – Aiumi Nishioka – Fantasia Colombina

Concurso infantil:

1º Maria Clara – Fantasia as gatinhas

2º Yasmin de Souza – Fantasia de mulata

3º José Eduardo – Fantasia e Darth Vader

Idosos

No Centro de Convivência do Idoso (CCI), caravanas de três cidades vieram participar do desfile de carnaval. A festa foi realizada na tarde desta terça-feira de feriado, reunindo foliões de Santa Helena, Pato Bragado e Serranópolis do Iguaçu. Um público com mais de 500 pessoas da terceira idade fez a festa com muitas marchinhas e samba. Também teve concurso da rainha e rei momo. “Estamos muito felizes porque o carnaval dos Idosos este ano foi maravilhoso, alegre e com muita gente. Fizemos tudo da melhor forma para proporcionar a todos uma festa bonita e segura”, disse Rosangela Resende, da diretoria do CCI.