Pelo menos 20 casas no bairro San Rafael, em Cidade do Leste – Paraguai, além da passarela de pedestres, o campo de futebol e a rua de concreto foram afetados pela cheia do Rio Paraná.

O nível do Rio Paraná, na estação da Ponte da Amizade, registrou 112,71 metros acima do nível do mar às 11h do último domingo, 21.

A previsão é que, nesta segunda-feira, o nível chegue a 113,5 m, atingindo, assim, 33 casas. Nenhuma residência foi atingida em Foz do Iguaçu.

De acordo com as instituições especializadas, a previsão é de que persistam as precipitações sob a área de interesse de Itaipu nos próximos dias. Para manter a segurança da barragem, a usina hidrelétrica manterá o vertedouro aberto mais alguns dias. Passam por ele, cerca de 8 mil metros cúbicos de água por segundo.