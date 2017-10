O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, anunciou a aplicação de 100% dos royalties de Itaipu em projetos de desenvolvimento da cidade. Diferente de outros anos, os royalties não irão mais para as ações de custeio da máquina pública, apenas para investimentos. O anúncio foi feito durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz), realizada no auditório da Polícia Federal. Na ocasião, foi apresentada a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2018.

De maneira técnica e detalhada, o prefeito expôs a receita de mais de R$ 900 milhões previstos na aplicação do ano que vem. Na reunião foram discutidas ações essenciais de modernização da máquina pública, melhorias no ambiente de negócios, continuidade de políticas permanentes, saneamento básico, revitalização de rios, desenvolvimento econômico e estratégias para a captação de recursos.

A grande novidade anunciada pelo prefeito está no emprego dos royalties de Itaipu, previstos para serem utilizados de forma integral a partir de 2018, ou seja, a prefeitura deve aplicar 100% do valor em projetos de desenvolvimento da cidade. De acordo com a secretaria municipal da Fazenda, para o ano que vem o repasse dos royalties soma R$ 60,3 milhões.

Setores que estão diretamente ligados ao desenvolvimento do município receberão recursos superiores ao do exercício de 2017. Somente para o Distrito Industrial e Empresarial da cidade está previsto um investimento de mais de R$ 2,5 milhões. Outra novidade são os microcréditos, oferecidos através de uma parceria entre a prefeitura municipal e a Garantioeste, que deve liberar 1,2 milhões de reais, valor que poderá ser acessado por MEI´s e produtores da agricultura familiar.

Durante a reunião o prefeito ressaltou a importância da participação direta das entidades civis na construção de uma cidade melhor. “Estamos trabalhando em prol do desenvolvimento da nossa cidade e é importante que todos os setores sejam parceiros para fomentar a economia local. Estaremos, em breve, realizando encontros semanais da Agenda de Reuniões Técnicas para discutir com transparência as ações do município e os investimentos necessários”, disse.

PRESENÇAS

Estiveram participando da reunião o vice-prefeito, Nilton Bobato; Secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Ney Patrício; secretário de Turismo Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla; Delegado-Chefe da Polícia Federal, Fernando Bordignon; assessor da Direção Geral de Itaipu, Alexandre Teixeira, o Presidente do Codefoz, Mario Camargo, o Presidente do Programa Oeste em Desenvolvimento, Danilo Vendrusculo, membros da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (Acifi), Observatório Social de Foz do Iguaçu (OSFI) entre outros representantes de entidades.