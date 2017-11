Mesmo produzindo em alta para atender o sistema elétrico do Brasil e Paraguai, a usina de Itaipu, instalada no Rio Paraná, na fronteira do Brasil com o Paraguai, teve que abrir seu vertedouro por causa das chuvas abundantes localizadas em Foz do Iguaçu e região, na área no reservatório.

O vertimento que começou sexta-feira, 03, às 20h, atingiu neste sábado, 04, mais de 2,4 mil metros cúbicos de água por segundo, o dobro da média normal da vazão das Cataratas do Iguaçu, no Rio Iguaçu. De madrugada, o escoamento ultrapassou os 3,6 mil metros cúbicos de água por segundo.

Esse cenário deve permanecer assim pelo menos até este domingo, 05, o dia todo. A última vez que o vertedouro havia sido aberto foi no dia 28 de junho deste ano, ou seja, há pouco mais de quatro meses. Espetáculo para o público, verter significa escoar o excedente de água não utilizado para a geração de energia. Por causa do feriadão, o movimento de turistas é grande nos atrativos da usina.

Dentro do possível, Itaipu vem aproveitando toda água que chega para gerar energia. No mês passado, Itaipu teve o quarto melhor outubro de produção de sua história, sem necessidade de deplecionamento (rebaixamento) do reservatório (medida adotada em situações emergenciais). Itaipu opera na cota normal. Enquanto em boa parte do resto do País, com exceção do Sul, a situação hídrica é delicada, em Foz do Iguaçu choveu em outubro 365 milímetros, o dobro da média normal para o mês.