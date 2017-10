O ciclista argentino Pablo Garcia, conhecido mundialmente por pedalar em 106 países, passou por Foz do Iguaçu e se encantou com a beleza das Cataratas do Iguaçu. A fronteira é a última parada de Pablo no Brasil, que está terminando uma viagem de 16 anos e já percorreu 165 mil quilômetros pedalando.

Segundo o ciclista, Foz do Iguaçu é uma cidade encantadora e se destaca pelas belezas naturais. “É um lugar único no planeta. Com certeza uma das paisagens mais bonitas que vi na minha viagem”, contou Garcia.

A viagem que começou em 1999 já tem data marcada para chegar ao fim. No dia 29 de outubro Pablo deve chegar ao obelisco da cidade de Buenos Aires, onde terminará a experiência de vida que durante 16 anos me levou por mais de 100 países a puro pedal.

“Além dos 167.000 km percorridos, no dia da minha chegada festejarei minha maior realização: ter apostado o que sempre sonhei: viajar e viver a vida de uma forma diferente. E como gostaria de me abraçar com cada uma dessas pessoas que fizeram parte desta viagem”, agradece o ciclista.

Pablo ainda espera que a experiência dele seja exemplo para outras pessoas. “Que este sonho que se tornou real seja a prova de que é possível, que não há impossíveis e que todos podem chegar tão longe quanto quiser”, destaca.

O ciclista convida a população para participar dos últimos quilômetros percorridos pela avenida libertador ou recebê-lo no obelisco. “O ponto de encontro será a estação Tba de tigre, no domingo, 29 de outubro, às 10h, as ruas a pedalar serão av. Cação, Av Juan Domingo Perón, Av libertador, Hipólito Yrigoyen e frasco de Vicente Lopez, onde paramos alguns minutos no monumento ao fim do milénio. Depois seguimos pela Av. Libertador até a Av. 9 de julho. A chegada ao obelisco será às 12 da tarde”, adianta Pablo.