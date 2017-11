Cidade do Leste, Paraguai, recebe entre os dias 08 e 10 de dezembro, a 5ª edição do Only Harley. O evento, que é direcionado aos motociclistas apaixonados por Harley Davidson, pretende mais uma vez, proporcionar tudo de melhor em recepção, animação, atrativos, comidas e bebidas aos participantes.

Até o momento, são mais de 200 inscritos, sendo 40% deles brasileiros. Há também uruguaios, bolivianos, argentinos e claro, paraguaios.

O evento comemorará também os 10 anos do Harley Clube Paraguai. Entre as novidades desta edição, acontecerá 1ª Arrancada Harley Davidson Cidade do Leste.

“O Only Harley nasceu do interesse dos membros do Moto Clube, de fazer uma festa, na nossa cidade, voltada para reunir os amigos de estrada e retribuir os bons tratos que recebemos quando estamos viajando pelo mundo afora”, explicou Jorge Gabriel Romero, idealizador do evento. “Quem vier pra Only Harley, além de participar da programação oficial, que vai de passeios de motocicletas, shows, e festas temáticas, também terá a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer melhor nosso país, em especial nossos atrativos turísticos, além das tradicionais compras”, ressaltou Romero. Este é o verdadeiro “espírito” do Only Harley, que não tem nenhuma finalidade lucrativa entre os organizadores.

Para entreter os visitantes, os hermanos paraguaios, prepararam uma extensa agenda. As atividades principais acontecem durante dois dias no Hotel Cassino Acaray, inteiramente reservado para o Only Harley. No dia 8 de dezembro, a partir das 9 horas, terá início a recepção dos inscritos, com diferentes atrações durante todo o dia: almoço, jantar, sorteios e uma animada festa à fantasia, com tema “Cartoon’s Party” (desenho animado), que premiará os melhores e mais criativos. No sábado, dia 9, os harleyros saem para um passeio de motocicleta, com direito a almoço campestre e poderão participar da 1ª Arrancada Cidade do Leste. À noite, prestigiam uma mega festa em comemoração oficial dos 10 anos do Harley Clube Paraguai. No domingo, recebem uma lembrança do 5ª Only Harley, ficando com o restante do dia fica livre para descanso, passeios ou compras.

A 1ª Arrancada é uma novidade a mais. “Trata-se de uma brincadeira entre os amigos harleyros. Dividida em diferentes categorias: Sportster, Softail, Dyna, Touring e Libre. Ganha quem fizer 150 metros mais rápido. Sendo a habilidade do piloto um fator muito importante”, detalhou o brasileiro Carlinhos Barrios, outro apaixonado por HD, dono da Milwaukee Cycles Curitiba, oficina especializada HD, que todos os anos vai com a família ao evento dos amigos paraguaios e hoje colabora na organização. Podem participar da arrancada, qualquer piloto que tenha feito à inspeção previa e cumpra com exigências físicas e de equipamento obrigatórias. Os dois primeiros colocados recebem prêmios, além do campeão geral da prova. A pista está sendo preparada com o melhor da tecnologia em largada e cronometragem, os participantes e o público poderão acompanhar tudo ao vivo e num telão.

Informações

5ª ONLY HARLEY CIDADE DO LESTE, Inscrições online no site www.harleyclubparaguay.com.py

Contato para informações gerais:

Jorge Gabriel Romero – WhatsApp +595 973 555757

Carlinhos Barrios – whatsapp + 55 41 98829-4960