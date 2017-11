Nesta sexta-feira, 24, o “Cê na Sexta” apresenta o filme “Nunca me sonharam”. A exibição acontece às 19h30, na Fundação Cultural e tem entrada franca. A obra trata de problemáticas sociais e busca trazer uma reflexão acerca da realidade do ensino médio nas escolas públicas do Brasil. Na voz de estudantes, gestores, professores e especialistas, o filme questiona: como nós, enquanto sociedade, estamos cuidando e valorizando a qualidade da educação oferecida aos jovens na fase mais sensível e transformadora de suas vidas?

Esse é o segundo filme que marca a programação de cinema do projeto cultural “Cê na Sexta”, desenvolvido pela Fundação Cultural e Unila. O longa deve repetir o sucesso de público do documentário “A gente”, primeiro título exibido e que retratou o sistema penitenciário brasileiro. As problemáticas sociais, culturais e econômicas são marcas características da programação de cinema do “Cê na Sexta” e envolve o público em reflexões e debates com vistas a provocar a cidadania, o pertencimento e o engajamento social.

De acordo com Felipe Lovo, coordenador da programação de cinema, as obras que geralmente estão às margens da indústria cinematográfica comercial são possíveis graças a plataformas coletivas e gratuitas como a videocamp. “As exibições estão sendo trazidos por meio da plataforma Videocamp, que é uma plataforma de exibição coletiva, para que os filmes reproduzidos no “Ce na Sexta” possa ser replicado em outros espaços. Tendo em vista as temáticas sociais que estamos trazendo, o espectador tem a possibilidade de marcar uma sessão coletiva via Videocamp”, disse.

Dividido em quatro áreas artísticas: cinema, teatro, dança e música, o “Cê na Sexta” acontece todas as sextas-feiras na Fundação Cultural. A proposta visa criar um espaço para a manifestação cultural e as produções realizadas na cidade, integrar e oferecer experiências artísticas à comunidade, em um circuito de formação de público, cidadania cultural e fortalecimento dos grupos existentes na região.