Quem for à exibição da animação japonesa “Ghost in the Shell” em salas da Rede Cinemark, na próxima terça-feira, 14 de março, poderá conferir 13 minutos de cenas exclusivas do live-action “Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell” (Paramount Pictures) – filme baseado na animação de 1995 e estrelado pela atriz Scarlett Johansson.

As sessões estão marcadas para as 20h em 31 cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Brasília, Taguatinga, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Cuiabá, Goiânia, Manaus, Osasco, Palmas, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São José dos Campos, Salvador, Boa Vista, Natal, Guarulhos, Foz do Iguaçu, Canoas, Campo Grande, Campinas, Aracajú, Varginha, São Caetano e Vitória.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Rede (www.cinemark.com.br) ou nas bilheterias dos cinemas participantes. Os valores são R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Os clientes que possuem o cartão Cinemark Mania ganham 50% de desconto na compra de um ingresso.

Sobre a animação “Ghost in the Shell”:

Em 2029, o mundo se tornou um local altamente informatizado, os seres humanos conseguem acessar extensas redes de informações com seu ciber-cérebros. A agente cibernética Major Motoko é a líder da unidade de serviço secreto Esquadrão Shell. O governo informa ao grupo que o famoso hacker conhecido “Mestre das marionetes”, especialista em invadir e controlar ciber-cérebros, está no Japão. Agora, Motoko e sua equipe terão que caçar este criminoso, e vão acabar se envolvendo em uma trama de conspirações, que atinge interesses da alta cúpula política.