Uma grande festa dedicada ao cinema nacional chega à Cinemark em todo o país em 13 de novembro: o Projeta Brasil, evento da Rede que chega a sua 18ª edição neste ano, com a exibição das principais produções brasileiras lançadas entre 2016 e outubro de 2017.

Nesse dia, pagando apenas R$ 4 por ingresso, os espectadores poderão assistir a longas-metragens brasileiros de diferentes gêneros – entre eles a animação ‘Lino’, uma comédia romântica teen com a estrela Larissa Manoela, “Internet – O Filme”, “Minha Mãe é uma Peça 2” e “Polícia Federal – A Lei é Para Todos”. Como em todos os anos, a renda arrecadada será totalmente revertida para projetos e programas de incentivo à produção cinematográfica nacional.

– O Projeta Brasil Cinemark nasceu da vontade de fazermos o cinema brasileiro crescer de todas as formas. Com os preços especiais e um dia inteiro dedicado às criações do país, aproximamos o público às obras nacionais e levantamos fundos de incentivo, apoio e patrocínio de prêmios e projetos educativos. É uma honra para a Cinemark participar ativamente do crescimento da cultura nacional ao longo desses 18 anos de apoio à produção do cinema do Brasil -, ressalta Bettina Boklis, diretora de marketing da Cinemark.

As edições anteriores do Projeta Brasil Cinemark já atraíram aos cinemas mais de 2 milhões de espectadores – só no último ano, a Cinemark registrou um público de mais de 100 mil pessoas.

Campanha

Todos os anos, o Projeta Brasil é apadrinhado por um ator de renome, que, sem cobrar cachê, empresta seu rosto para vídeos e fotos de divulgação dessa data. Nesta edição, a campanha foi estrelada pelo ator Vladimir Brichta, estrela do filme “Bingo – O Rei das Manhãs”, sucesso de crítica e título escolhido para disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Estrangeiro do Oscar® pelo Brasil. “Bingo” também poderá ser visto no Projeta Brasil 2017.

Combo especial

No dia 13 de novembro, o público da Cinemark poderá adquirir o combo promocional do Projeta Brasil, que inclui uma pipoca na embalagem especial do evento e um refrigerante 300 ml. O preço também é promocional: R$ 4.

Filmes do Projeta Brasil 2017

O 18º Projeta Brasil traz filmes de todos os gêneros e para todas as idades. Abaixo, alguns dos longas participantes desta edição no complexo Cinemark do Shopping Catuaí Palladium:

• Minha Mãe é uma Peça 2 (2016) – Downtown Filmes

• Polícia Federal – A Lei é Para Todos (2017) – Downtown Filmes

• D.P.A – Detetives do Prédio Azul (2017) – Paris Filmes

• Meus 15 Anos (2017) – Downtown Filmes

• Bingo – O Rei das Manhãs (2017) – Warner Bros

• Divórcio (2017) – Warner Bros

• Internet – O Filme (2017) – Paris Filmes

• Lino – Uma Aventura de Sete Vidas (2017) – Fox

Confira a programação completa dos filmes em cartaz e horários do Cinemark no Shopping Catuai Pallaidum no link.