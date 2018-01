Na última semana, começou a circular nas redes sociais, um comunicado do Ministério da Saúde do Paraguai, que deixou muitos brasileiros preocupados. Nele, o governo do país vizinho anuncia que o setor migratório passaria a exigir o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela para a entrada e saída do Paraguai. A medida começa a valer na próxima sexta-feira, 01º de fevereiro. Ela se aplicará a todos os passageiros que vivem ou viajem para as zonas de risco de transmissão da doença, que foram estabelecidas pela OMS/OPS (Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia). Também é preciso tomar a vacina com 10 dias de antecedência.

O consulado do Brasil em Cidade do Leste, confirmou a veracidade do comunicado. Entretanto, a representante do Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico de Ciudad del Este (Codeleste) Linda Tagen, afirmou que ainda não há nenhum tipo de exigência para a fronteira. “A informação oficial é que irão fiscalizar os aeroportos. Para fronteira, não tem necessidade de apresentar a carteira de vacinação”, enfatizou. Ou seja: quem vier até Foz do Iguaçu para fazer compras em Cidade do Leste, não precisará apresentar o Certificado, o que não isenta o turista de manter a vacinação em dia.

Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde do dia 16 de janeiro, o Brasil registrou 35 casos da doença de julho de 2017 a 14 de janeiro deste ano. Destes, 20 vieram a óbito. Ao todo, foram notificados 470 casos suspeitos, 145 permanecem em investigação e 290 foram descartados .

Até hoje, Foz do Iguaçu nunca registrou nenhum caso de Febre Amarela. Porém, pela sua localização geográfica, faz parte da lista dos municípios com recomendação de vacina da febre amarela há muitos anos. A imunização faz parte do calendário de vacinação do município.