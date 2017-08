Mais de três mil de pessoas de Foz, cidades vizinhas (inclusive do Paraguai e Argentina) e turistas prestigiaram o concerto “Clássicos do Rock e Cinema” promovido na noite de sábado (19) no Shopping Catuaí Palladium, em Foz do Iguaçu. As gestantes e os idosos ocuparam um espaço preferencial. As crianças ficaram no tapete em frente ao palco e vibraram com muitas palmas. O público se emocionou e cantou junto várias músicas com a Orquestra Cordas do Paraná e o Quarteto Iguaçu, numa viagem ao universo do rock n’ roll e da sétima arte, com patrocínio cultural da Itaipu Binacional. Na programação, músicas das bandas internacionais: Led Zeppelin, Linkin Park, Metallica, Alice Cooper, Guns N’ Roses, AC/DC, Pink Floyd, Bon Jovi, Scorpions, Queen, Iron Maiden, entre outros.

Várias pessoas se manifestaram pelas redes sociais elogiando o concerto e parabenizando o shopping pela qualidade do espetáculo e mega estrutura montada. Deia Luz disse na fan page do shopping: “Que show maravilhoso!!! Arrasou!!! Tudo de bom, ainda teve estacionamento free, local pra sentar e organização nota 1000!!! Adorei!!!! Parabéns!!! Foz do Iguaçu não é mais a mesma”. Silvana Duarte acrescentou: “foi super, hiper e mega maravilhoso”. Para Marcos Antonio de Souza “os deuses do rock piraram aqui em Foz”. Além do público, os músicos da orquestra também se emocionaram com a participação e aplausos da plateia.

“Nossa satisfação foi ver o resultado esplendido e a alegria estampada no rosto dos nossos clientes que superlotaram o local. Mais de três mil pessoas puderam apreciar uma música excelente em um ambiente familiar. Estamos engajados nesse propósito, trazer eventos culturais de ótima qualidade, consolidando cada vez mais o Shopping como principal polo de compras e entretenimento para toda família”, destaca a gerente de marketing do shopping Regina Pugliesi.