Na última terça-feira, 03, a Federação Paranaense de Futebol publicou o edital de convocação para a reunião arbitral da competição. O arbitral está definido para ser realizado no dia 17 de Outubro, na capital paranaense e reunirá representantes dos seguintes clubes: Foz do Iguaçu FC, Atlético Paranaense, Coritiba , Cianorte, União, FC Cascavel, Londrina, Maringá, Paraná Clube, Prudentópolis, Rio Branco e Toledo.

“Formamos um grupo no whats com todos os dirigentes dos clubes envolvidos e estamos , num primeiro momento, analisando várias propostas de fórmulas que estão sendo apresentadas para depois colocarmos em votação dentro do próprio grupo. A proposta aprovada pela maioria, será a apresentada à Federação”, explica Arif Ahmad Osman, presidente do Foz do Iguaçu FC, equipe que disputará pelo quarto ano consecutivo a primeira divisão estadual.

LAUDOS DOS ESTÁDIOS

O edital destaca o Termo de Ajuste de Conduta (TAC), de 16 de setembro de 2016, que foi firmado junto ao Ministério Público do Estado do Paraná, e que diz respeito aos novos prazos de disponibilização dos Laudos Técnicos dos estádios estabelecidos na Portaria 290 de 27 de outubro de 2015 do Ministério do Esporte. Os prazos praticados a partir dos Campeonatos da Temporada de 2018 estabeleceram aos CLUBES a remessa dos Laudos à FPF em no mínimo 60 dias antes do início da Competição. “Portanto, a FPF irá condicionar a entrega dos respectivos laudos (nos moldes da Portaria 290/15 e no prazo de até 60 dias antes do início da Competição), como requisito imprescindível e indispensável à participação da EPD na Competição”, ratifica o edital.

O Estádio ABC, até pelo fato de ter tido calendário completo neste ano com as disputas do estadual, Brasileiro Série D e Taça Federação , tem apenas o Laudo de Condições Sanitárias com vencimento fora da data de disputa do estadual. “O laudo vence no dia 28 de Novembro, mas estamos trabalhando com os trâmites burocráticos desde Agosto para que o mesmo seja renovado pro um ano antes mesmo do seu vencimento original “, afirma o Diretor de Patrimônio do ABC Futebol Clube, Ruberlei Santiago.

TAÇA FEDERAÇÃO: FOZ DO IGUAÇU FC X TOLEDO

Os ingressos para a partida que define a vaga nas semifinais da Taça Federação diante do Toledo EC estão a venda pelo valor de apenas R$ 10,00 mais 1 kg de alimento e podem ser adquiridos nos Estacionamentos Bismillah (Vila Portes) e no Bar do Natal ( anexo ao Estádio ABC). O clássico do oeste está marcado para o Domingo (8) , 11h05, no estádio ABC.

Graças a união do Foz do Iguaçu FC com a Liga Iguaçuense de Futebol, AREVEFI, LDA e Varela Produções, entidades que administram o futebol amador e veteranos na fronteira, a expectativa é de que tenhamos casa cheia no Domingo decisivo.

Os atletas que disputam os campeonatos amadores e veteranos de Foz do Iguaçu estão recebendo convites vips para acesso ao estádio ABC.