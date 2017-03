A Secretaria Municipal de Educação vai realizar um novo chamamento dos professores aprovados no concurso público do ano passado para fechar as 13 turmas do Cmei Rubem Alves, localizado na região do Jardim São Paulo. Após o chamamento e apresentação dos novos professores, 235 novas vagas para crianças no período integral serão ofertadas. O Município vai convocar os pais que já estão em lista de espera para matricular seus filhos.

Em fevereiro foi realizado o chamamento de 75 professores do concurso, e os 55 que se apresentaram já iniciaram as atividades. Eles foram divididos entre as 36 unidades de educação infantil da cidade, o que possibilitou a abertura de 500 novas vagas somente nos dois primeiros meses deste ano.

Para abertura do Cmei Rubem Alves, a Secretaria de Educação convocará os 26 novos professores. As crianças poderão ser atendidas em período integral em 13 salas preparadas. O local passou por uma reforma em março realizada conjuntamente pelas secretarias de Educação e Obras. Foram investidos em torno de R$ 400 mil reais, recursos do orçamento da Educação.

Entre os reparos, o Cmei recebeu pintura nova, troca do forro de PVC, restauração de vidros, fiação, troca de portas e grades. “Toda a fiação elétrica do Cmei havia sido roubada por vândalos durante o período em que ficou abandonado. Houve muita depredação do prédio e por isso, foi necessária uma obra de reforma para dar mais segurança às crianças que serão atendidas nesta unidade”, comentou o secretário municipal de Educação, Fernando Ferreira Souza Lima.

A Secretaria de Educação já atendeu a todas as exigências do Corpo de Bombeiros e obteve a aprovação do Núcleo Regional de Ensino para o funcionamento do Cmei Rubem Alves. “As obras de reparos já foram concluídas e com a aprovação do CB e do Núcleo estamos aptos a inaugurar o espaço. Só precisamos resolver a contratação dos novos professores e devemos fazer isso dentro da Lei. Precisamos convocar os professores que foram aprovados no concurso de 2016 e que não se apresentaram no último chamamento. Com 26 professores já conseguimos atender todas as turmas e abrir o Cmei”, destaca o secretário.

Os pais que aguardam pela abertura de novas vagas devem ficar tranquilos, pois segundo o secretário de Educação, “o Município deverá entrar em contato com aqueles que já estão no cadastro e fazem parte da região do Jardim São Paulo, que compreende a localidade do Cmei. Assim que forem chamados os novos professores e que a Secretaria tiver prevista a data para inaugurar, os pais serão chamados para matricular seus filhos”, explica Fernando.