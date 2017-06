Os contribuintes que precisam solicitar a isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU têm prazo de hoje, 20, até o dia 14 de agosto para fazer a solicitação. O atendimento é feito na Secretaria Municipal de Fazenda, anexo ao Banco do Brasil, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Terão direito à isenção do IPTU as pessoas com renda de até três salários mínimos, idade igual ou superior a 60 anos, que possuem um único imóvel residencial no município, , também aquelas que têm alguém com problemas de saúde na família ou que possuem algum tipo de deficiência que impossibilite o trabalho.

No ato da solicitação, será necessário apresentar o comprovante de renda do titular do carnê do IPTU, último recibo de pensão ou de aposentadoria, para aquelas pessoas já aposentadas, a carteira de trabalho para quem está desempregado, atestado médico, para aqueles que possuem alguém da família com problemas médicos (podendo ser o contribuinte dono do imóvel ou familiar que mora na residência e depende dos cuidados da família), assim como os documentos pessoais, escritura do imóvel se não está em nome do proprietário ou o último carnê do IPTU 2017 se estiver em nome da pessoa.