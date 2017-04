A 13ª Feira do Peixe Vivo começou hoje, 11, em Foz do Iguaçu. A expectativa é que aproximadamente 20 mil pessoas visite a feira até o dia 13. O horário de visitação do público é das 10h ás 22h no CTG Charrua. O local possui estacionamento próprio e gratuito. Segundo os organizadores, a previsão é que sejam comercializadas 20 toneladas de peixe. Os expositores estão otimistas com as vendas.

Durante a Semana Santa que antecede a Páscoa, os católicos evitam comer carne vermelha, substituindo pela carne de peixe. Por conta disso aumenta a procura pelo produto nos mercados e feiras. Segundo o secretário de Agricultura, Jan Albert Nieuwenhoff o objetivo da feira é valorizar a produção local, movimentando o consumo.

“A data da feira é estratégica e o objetivo é trazer o produto direto ao consumidor, diminuindo o preço e incentivando a produção. Temos aqui 18 expositores da Associação de Pescadores e Psicultores do Lago de Itaipu, Colônia Z12, cinco comerciantes de pesques-pague e agricultores da Coafaso. Também vamos contar com artesanato, venda de produtos da agricultura familiar e a parceria da Unila e do IFPR através do curso gastronomia, além da Policia Militar e Guarda Municipal que garantirão a segurança”, destacou.

De acordo com o secretário, serão expostos peixes vivos, produtos derivados da pesca, além do serviço da Praça de Alimentação. Os consumidores podem comprar peixes prontos e levar para casa ou degustar no próprio local. Os tipos de peixe comercializados são: Pacu, Tilápia, Carpa, Piapara e Pintado.

O empresário Rogério Wandscheer está otimista com as vendas. Ele espera comercializar até 10 toneladas de peixe produzidas no estabelecimento. “Estamos confiantes. Trouxemos a família e seis funcionários para atender os clientes. Além do potencial de vendas, também acredito que a Feira do Peixe é uma ótima maneira de conquistar novos consumidores que passam a conhecer a nossa marca”, explicou o empresário.

Outra expositora que espera um bom movimento no evento é Lucila da Costa. Ela fez questão de destacar que aposta num quadro positivo de vendas. “Trouxemos novidades para os clientes e a expectativa é grande”, disse.

A Feira do Peixe é realizada pela Secretaria da Agricultura, em parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR), Emater, Cooperativa de Agricultura Familiar e Sindicato Rural.