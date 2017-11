A “Natal Sonho Dourado” já começa a movimentar o comércio em Foz do Iguaçu. A campanha está presente em cerca de 150 empresas do centro e dos bairros, numa ação conjunta da ACIFI (Associação Comercial e Empresarial) e Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná).

Após um ano de muito planejamento e organização, a ACIFI chegou a novembro com números surpreendentes. Juntos, os estabelecimentos participantes distribuirão mais de 1,5 milhão de “rasgadinhas” aos consumidores em pouco mais de dois meses de vendas. Veja no site www.acifi.org.br a relação das empresas que aderiram à “Natal Sonho Dourado”.

Serão distribuídos mais de R$ 1 milhão em prêmios, entre uma caminhonete, sete carros e sete motos, além de centenas de vales-compras de R$ 300,00. Vale frisar que a premiação é unificada entre 71 cidades paranaenses que participam da campanha. Mas no caso de Foz, graças à ACIFI, foi inserido um veículo adicional, que obrigatoriamente será destinado ao município.

A forma de participação é bem simples. A cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas na promoção, o consumidor recebe uma “rasgadinha”. Depois é só cadastrar o número do cupom no site www.natalsonhodourado.com.br via celular, tablet ou computador. Pronto, você já estará concorrendo.

Primeiro sorteio – O consumidor deve ficar atento às datas. Já tem sorteio dia 18 de novembro. Até 10 de janeiro serão promovidos nove sorteios (dois em novembro, seis em dezembro e um em janeiro), sendo os contemplados definidos com base na extração dos resultados da Loteria Federal.

Esta é a maior promoção do varejo paranaense, sendo Foz do Iguaçu o município com a maior adesão no estado. A ação é coordenada, na cidade, pela ACIFI e pela Faciap, com apoio da Itaipu Binacional e Sicoob Três Fronteiras. Tem ai

nda parceria estratégica com várias entidades do comércio local.

Maior premiação

O presidente da ACIFI, Leandro Teixeira Costa, destaca que, após 13 anos, a comunidade terá uma campanha unificada que atinge todas as regiões do município, incentivando os consumidores a comprar produtos e serviços nos estabelecimentos participantes. A última ação conjunta foi promovida pela ACIFI, a Foz é Show, em 2005.

“Começamos a planejar a ação em outubro do ano passado, para hoje entregar à comunidade uma campanha impecável. Temos vários prêmios, inclusive um carro, que obrigatoriamente será destinado para a nossa cidade”, afirmou Costa.