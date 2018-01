Como se dar bem em casinos online sem trapacear

Você já visitou algum casino real, físico? Os jogos de casino são proibidos em todo o território nacional, mas felizmente isso não inclui casinos online nem aquelas existentes em cruzeiros.

Longe daqui, outros países – onde o jogo é permitido – vem se transformando em pontos turísticos e arrecadando grandes fortunas com caça-níqueis, roletas e baralhos. Com o aumento dessas casas de jogos, aumentaram também a quantidade de trapaças de jogadores que tentam burlar o sistema e se dar bem nos jogos por vias escusas.

Para tentar evitar as trapaças os casinos criam esquemas complexos de proteção envolvendo diferentes tipos de tecnologia. Através de um sistema que reconhece placas de automóveis, a segurança do casino pode evitar que convidados indesejados criem problemas antes mesmo de saírem do carro.

Parece coisa de filme. A tecnologia é sustentada por câmeras que registram as placas de todos os veículos que entram no estacionamento. Depois, uma interface de reconhecimento ótico entra em ação para transformar as letras e números em texto.

Depois, basta o software comparar o resultado com um banco de dados de placas de pessoas no sistema tidas como “suspeitas”. Com isso, a segurança é avisada imediatamente.

Se a pessoa conseguir passar pela vigilância inicial terá que passar por um leitor biométrico de reconhecimento facial. Além de identificar rostos humanos e fotografar, a tecnologia também cruza os dados com uma lista de pessoas suspeitas.

Para se proteger, os casinos estão adotando um sistema de código de barras invisível em suas cartas oficiais. Em toda rodada, o crupiê entrega os jogos com um sensor discretamente integrado aos seus sapatos que repassa as informações para um computador. Se alguma carta intrusa aparecer, eles será chamado para conversar com as autoridades.

Mas, a questão é que nem todas as atividades ilegais referentes aos jogos de casino acontecem em estabelecimentos físicos. Os casinos online tem milhões de usuários ao redor do mundo todo, inclusive no Brasil, onde também são permitidos. Junto aos que se divertem honestamente, há também os espertinhos que usam o conhecimento técnico para se aproveitar dos outros e levar vantagem.

A solução para tentar se prevenir contras os hackers veio da empresa Iovation, através do software ReputationManager 360. Ele registra anomalias em transações bancárias, captura a geolocalização dos usuários e conta com um gigante banco de dados com informações de suspeitos. A ferramenta “Real IP” detecta conexões feitas através de proxy para se chegar ao IP original dos usuários.