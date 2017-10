Alexia Klie é acadêmica do 4º período de Relações Internacionais, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, (Unila) em Foz do Iguaçu. Natural de São Paulo e de família venezuelana, a jovem de 19 anos tem um sonho: estudar por um período na República Tcheca.

A oportunidade apareceu. Ela foi selecionada para o programa de mobilidade internacional na University of Hradec Kralove, onde poderá fazer um intercâmbio de até um ano. “Eu estou tendo esta chance pelos meus méritos acadêmicos. A Unila faz chamada com oportunidades de intercâmbio todo semestre e os alunos se inscrevem. Destes, os melhores são selecionados. Critérios como nota, participação ativa dentro da Universidade (projetos de ensino, pesquisa e extensão), são avaliados na seletiva. Há também uma carta motivação, onde expus todos os meus objetivos e justificativas para realizar este intercâmbio”, explica Alexia.

Entretanto, Alexia precisa de apoio para conseguir realizar o sonho. Como a estudante se sustenta na Unila com uma bolsa mensal de R$ 600,00, ela não tem condições de arcar com os custos da viagem.

Entre passagem aérea, seguro de vida, habitação e visto, Alexia deve gastar em torno de R$ 6.500,00. Até o momento, através da monitoria remunerada, a acadêmica arrecadou R$ 1.500. Ela ainda está vendendo bolo nas saídas das escolas e intervalos da Universidade, além de procurar trabalhos freelancers em bares, restaurantes e hotéis da cidade. Apesar de seu esforço pessoal, isso ainda não será o suficiente. Por isso, ela criou uma vaquinha online, para completar o valor restante. Quem quiser ajudar, basta entrar neste link e contribuir com qualquer quantia. Até o momento, foi arrecadado R$ 310,00. A vaquinha encerra em janeiro do ano que vem.

“Como estudante de Relações Internacionais, a vivência em outro país coloca em prática tudo o que aprendi em sala de aula. É viver minha carreira, estar em conexão direta com o Internacional, com uma cultura, língua e visão de mundo diferente. Isso enriquece minha formação acadêmica e me traz um diferencial enorme no mercado de trabalho. Quero conhecer outros horizontes, expandir meus conhecimentos e representar minha Universidade na UHK”, finaliza.