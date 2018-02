O Dreams ice bar, considerado o maior bar de gelo do mundo e que foi inaugurado em dezembro, ajudou o complexo em Foz do Iguaçu a contabilizar 85.186 visitas em janeiro.

O montante de visitação é 17% superior ao registrado no primeiro mês do ano passado. Em janeiro de 2017, o local recebeu 76.149 turistas, divididos nos quatro atrativos: Dreamland – Museu de Cera, Maravilhas do Mundo, Vale dos Dinossauros e Super Carros.

Segundo a gerente-geral do Dreams Foz, Paula Haito, a expectativa é manter esse crescimento durante todo o ano. E, assim, encerrar 2018 com 860 mil visitas nos cinco atrativos. “A nossa meta era mais modesta, mas graças a esse aumento significativo em janeiro, somando às novidades que teremos ao longo do ano, acredito ser possível alcançar esta marca”, afirmou.

Um dos diferenciais apontados por Paula é justamente no Bar de Gelo. No atrativo, o visitante além de poder fugir do calor de Foz e viver uma experiência a -10ºC, tem a oportunidade de provar licores artesanais feitos por produtores locais.

Com o propósito de aproximar um pouco mais o visitante do atrativo, foi lançada no final de janeiro uma campanha nas redes sociais para escolher um novo personagem para o Dreamland – Museu de Cera, que hoje já conta com 90 personalidades do cinema, da televisão, do esporte, da política e da história do Brasil e do mundo, divididos em 16 cenários com as estátuas de cera. Todas em tamanho real.

No Maravilhas do Mundo, onde é possível conhecer os principais monumentos do mundo em miniatura, também haverá novidades. “Estamos trabalhando na criação de novos cenários. Queremos que o nosso espaço tenha uma identidade regional”, explicou.

Ao longo do ano, serão iniciadas obras de outras atrações. Afinal, a meta do Grupo Dreamland é oferecer ao turista quem vem a Foz do Iguaçu,10 opções de atividades em um mesmo local. Para Paula, são ações simples, mas todas com o objetivo de aproximar o Complexo cada vez mais da população iguaçuense e de toda a região.