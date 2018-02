O Complexo Turístico Itaipu (CTI) se prepara para receber um grande número de visitantes nos quatro dias de feriado prolongado (de sábado a terça-feira de carnaval), com uma expectativa de aumento de 8% em 2018 em relação ao mesmo período do ano anterior.

A expectativa de visitantes se deve pelos bons resultados que o CTI – Brasil tem conquistado. Em 2017, o CTI fechou o ano com aumento de 8,91% em relação à 2016, e já inicia 2018 com bons números, tendo recebido, só em janeiro, 11,2% a mais do que o mesmo mês do ano passado.

O aumento da visitação se deve às constantes ações de divulgação feitas pela Gestão Integrada do Turismo do Destino Iguassu, e pelo Complexo Turístico Itaipu, e à implantação do Passaporte 3 Maravilhas, que possibilita que o visitante adquira, com descontos e vantagens, ingressos para a Visita Panorâmica da Itaipu, as Cataratas do Iguaçu, e o Marco das Três Fronteiras.

Atendimento para o Carnaval

Para atender o grande público no feriado, o Complexo Turístico Itaipu preparou uma operação de atendimento especial.

A Visita Panorâmica, passeio mais procurado pelos visitantes, terá saídas de 15 em 15 minutos. O Circuito Especial terá quatro saídas extras no sábado, 10/02, e na segunda-feira, 12/02. O Refúgio Biológico terá seis saídas diárias no sábado, domingo, e na terça-feira. O Ecomuseu estará aberto na segunda-feira, dia 12/02.

Horários de Atendimento



Visita Panorâmica

De sábado a terça-feira, das 08h às 16h45.

Circuito Especial

Sábado e Segunda-feira: 08h30, 09h, 09h30, 10h, 10h30, 11h, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30

Domingo e Terça-feira: 8h30, 9h30, 10h, 11h, 13h, 14h, 14h30 e 15h30.

Refúgio Biológico

Sábado, Domingo e Terça-feira: 8h30, 9h30, 10h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

Ecomuseu

De sábado a terça-feira, das 08h às 17h.

Polo Astronômico

Sábado: 10h, 16h e 19h30.

Domingo e Terça-feira: 10h e 16h.

Kattamaram

De sábado a terça-feira: 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h e 19h*.

*Navegação do Pôr-do-Sol.

Iluminação da Barragem

Sábado, às 21h.

Morador da região não paga

Os moradores da região trinacional e municípios lindeiros ao Lago de Itaipu não pagam ingresso em cinco atrativos da usina: Visita Panorâmica, Iluminação da Barragem, Refúgio Biológico, Polo Astronômico e Ecomuseu. No Circuito Especial e no Porto Kattamaram, além do estacionamento do Centro de Recepção de Visitantes (CRV), o desconto é de 50%.

Para ter o benefício, o morador deve apresentar comprovante de residência recente, acompanhado de documento com foto. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante no nome dos pais.