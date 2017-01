Um acervo com cerca de 18 mil títulos, pertencentes à biblioteca da Unila, está disponível para consulta da comunidade de Foz do Iguaçu. Em 2016, o setor adquiriu mais de 4.200 títulos e recebeu importantes doações. Uma delas veio da destacada editora mexicana Fondo de Cultura Económica, que recentemente doou mais de 2.800 exemplares. São livros em espanhol, de áreas como História, Antropologia, Ciência Política, Filosofia, Literatura e Economia. O processo está em tramitação, uma vez que o material doado vem de São Paulo, passará por fase de catalogação e, posteriormente, será disponibilizado à comunidade.

No ano passado, a Unila recebeu duas doações – já disponíveis para consulta – que vão contribuir para estudos da história latino-americana, com ênfase no Paraguai e na Amazônia. “Doações como essas têm uma riqueza muito grande, porque são materiais de pesquisa específica, que complementam o acervo básico da biblioteca”, avalia Suzana Mingorance, bibliotecária da Unila. Ela pontua que os livros doados devem ser de cunho científico, destinados a apoiar atividades de pesquisa ou do ensino superior. Caso o material não esteja em consonância com os objetivos da biblioteca universitária, é sugerido que os exemplares sejam destinados a outras bibliotecas, com perfil que se identifique com a doação.

Acervo virtual

A biblioteca da Unila conta ainda com um acervo digital que, em 2016, implementou um repositório institucional, que contempla hoje cerca de 250 produções, entre trabalhos de conclusão de curso de graduação, monografias e dissertações. “É um acervo que cria memória institucional de graduação e pós-graduação, serve como informação para futuras pesquisas e dá visibilidade à produção acadêmica da Unila”, afirma o bibliotecário Nilson Júnior, responsável pelo repositório institucional da Universidade. Esse acervo pretende, ainda, ser ampliado com outros formatos de produções acadêmicas da Unila, como artigos, áudios, partituras, fotos e vídeos.

A BiUnila oferta também outras fontes de informação em formato digital, que estão sendo disponibilizadas a partir de parcerias. Entre elas, está o acervo gerado por universidades da Espanha e América Latina, que pode ser acessado por meio do Mienciclo, cujo banco dados possui publicações científicas, enciclopédias médica e iberoamericana. O acervo digital inclui, ainda, o Portal de Periódicos Capes, o Portal de Saúde Baseada em Evidência e a Loja do IBGE – espaço de informações estatísticas e geocientíficas produzidas pelo Instituto.

Funcionamento

No período de férias, a biblioteca está realizando todos os serviços (empréstimos, devoluções, atendimento e orientação em geral), com horário de funcionamento diferenciado: de segunda a sexta, das 8h às 18h. O atendimento retorna ao horário usual a partir do reinício das aulas na Unila, que acontece no dia 6 de março, no Parque Tecnológico Itaipu, e 13 de fevereiro, no Jardim Universitário, com a retomada das atividades acadêmicas do curso de Medicina.

A BiUnila não emite carteirinhas para usuários externos, portanto, o sistema de empréstimos está diretamente interligado ao registro dos alunos, docentes e técnicos da Universidade. No entanto, a biblioteca, seu acervo, seus espaços e o atendimento prestado por sua equipe estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha interesse em realizar consultas, pesquisas ou que apenas precise de um local adequado para realizar leituras e estudos.

Na unidade do Jardim Universitário não são feitas exigências de documentos. Além dos materiais impressos, os usuários contam com computadores para consultar contas de e-mail, realizar pesquisas no acervo e buscar publicações eletrônicas em portais e bases de dados cujo acesso, normalmente restrito, é livre em toda a rede da Unila.

Serviço BiUnila

BiUnila Jardim Universitário (aberta à comunidade)

Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1000 – Jd. Universitário

Telefone: (45) 3529-2760 | 3529-2769

E-mail: ju.biunila@unila.edu.br

Horário normal de atendimento

Segunda a sexta, das 8h às 22h

Sábado, das 8h às 12h

*Horário de atendimento, durante as férias, até 13 de fevereiro – Segunda a sexta, das 8h às 18h

BiUnila Central – Parque Tecnológico Itaipu (PTI)

Av. Tancredo Neves, 6731 – Bloco 1

Telefone: (45) 3576 2753 | 3576 2707

E-mail: circulacao.biunila@unila.edu.br

Horário normal de atendimento (PTI)

Segunda a sexta, das 8h às 21h30

Sábado, das 8h30 às 12h

*Horário de atendimento, durante as férias, até 6 de março – Segunda a sexta, das 8h às 18h