O Conselho administrativo do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu (Ceconfi) estuda um novo modelo de concessão para o local. Durante assembleia os conselheiros aprovaram ainda a apresentação do local para investidores estrangeiros em uma feira de negócios em Madrid (Espanha) no próximo mês.

A prefeita Inês Weizemann, que participou da assembleia, destacou que o edital será pensado de forma mais acessível. “Será um edital atrativo para a nossa cidade, pois vai gerar recurso para a prefeitura. O edital publicado no passado estava muito engessado e não houve interesse dos empresários, dessa vez o primeiro passo é pensar como será feito para atrair os investidores”, adianta a prefeita.

De acordo com o conselheiro presidente, Ney Patrício, a estrutura será apresentada na feira por um representante do Ministério do Turismo. “Já recebemos a informação de uma empresa francesa interessada em centros de convenções localizados em cidades turísticas do Brasil. Vamos buscar essas empresas, pois a concessão vai abrir um leque para o turismo, com mais eventos para Foz, consequentemente aumentando o número de visitantes”, disse.

A intenção é que a concessão seja de 30 anos e a empresa ganhadora da licitação ficará responsável pela infraestrutura do local, investindo em manutenção e na revitalização para atrair outros investimentos.

Por hora será feito um levantamento para adequação das necessidades básicas do Centro, em parceria com o Paraná Turismo. Na sequencia será apresentada a infraestrutura durante a feira de negócios internacional.

“Vamos avaliar a aceitação dos investidores durante a feira, se a proposta que estamos estudando para o centro de convenções é interessante. O que podemos adiantar é que será em formato de concessão”, acrescenta Ney.

Centro de Convenções

Constituído há 28 anos, o Ceconfi tem como acionistas a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, a Paraná Turismo, o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e outros 49 acionistas minoritários do setor privado.

O local foi planejado para receber eventos de porte diferente e conta com uma estrutura que inclui três auditórios, um pavilhão de exposições, banheiros, estacionamentos coberto e aberto, com uma área total a ser licitada de 91.621,87 m² e 31.863,43 m² de área construída.