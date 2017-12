1 – Como já suspeitávamos desde o princípio, a matéria mais lida de dezembro foi sobre o casamento que aconteceu na avenida mais bonita de Foz do Iguaçu. No último dia 17, a Av. Pedro Basso foi palco da cerimônia de Kiane Campos e Claudinei Lisboa, moradores da cidade. O local ficou fechado por três horas para tornar realidade o sonho dos noivos. E foi lindo!

2 – Para completar o belíssimo natal que Foz do Iguaçu ganhou este ano, nada mais incrível do que a cidade receber a caravana de natal da Coca-Cola, que passa por diversos municípios do país, para espalhar a magia da data. Aqui na fronteira, os caminhôes iluminados passaram no dia 14.

3 – A abertura ao público do Dreams Ice Bar, aconteceu no dia 13 deste mês. Um dia antes, tivemos acesso ao bar de gelo, para mostrar, em primeira mão, como estava sua estrutura. O resultado, pode ser vistos nas fotos incríveis do Garon Piceli, confira.

4 – A programação de natal de Foz, que aconteceu na Praça da Paz e Gramadão da Vila A, também esteve entre os destaques do mês. Os shows encerraram nesta sexta, 23, mas a decoração natalina permanece até dia 06 de janeiro.

5 – O Festival Villa Mix, que acontecerá em Cidade do Leste no dia 10 de março do ano que vem, também esteve entre os destaques do mês. O Villa Mix Festival é referência no mercado de shows e entretenimento. Originalmente lançado como o maior festival de música sertaneja do mundo – em Goiânia (GO) no ano de 2011, o evento ganhou flexibilidade, passando a integrar variados artistas de renome. Jorge & Mateus, Simone & Simaria, Alok, Matheus & Kauan, Jefferson Moraes, JetLag e Seven, já são atrações confirmadas para o evento em CDE.

