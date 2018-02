A animação e os embalos do Carnafalls 2018 ficarão por conta de três grupos musicais e artísticos, as bandas Focku´s, Ultra Violeta, Sabbana. A lista com os selecionados foi divulgada pela Fundação Cultural esta semana no diário oficial. Com isso, a programação do Carnafalls está completa. Dentre 10 e 13 de fevereiro, foliões e foliãs de todas as idades, gêneros, estilos vão ter mais de dez atrações carnavalescas para se divertir e celebrar uma das datas mais festivas do calendário da cidade.

As bandas vão animar os tradicionais bailes noturnos do Carnafalls, o Carnaval da Saudade, o Carnaval nos bairros e o Carnaval da Terceira Idade. O Carnarock ficará por conta de grupos de rock independentes. Confira como ficou a programação de cada atração do Carnafalls 2018:

Sábado 10/02

CHARRUA

Bloco e Concurso Meninas Veneno – 17h

Espetáculo Carnavalesco – 21 h

Baile Carnavalesco Carnafalls – 23h – Banda Fockus

AKLP

Banda Ultra Violeta – 18h

TEATRO BARRACÃO

Carnarock – 21h

Bandas: Warani (Paraguay), Reação Química, Experiencie, Ligth Holder, Tétano Febroso, Tributo a Nirvana, Canalhas S.A

Domingo 11/02

CIDADE NOVA

Banda Sabanna – 17h

VILA C

Banda Fockus – 17h

CARNAVAL DA SAUDADE – das 15h às 22h

Banda Ultra Violeta

Concurso de fantasia infantil – 17:30h

CHARRUA

Baile Carnavalesco Carnafalls – 21h – Banda Fockus

Segunda 12/02

CCI/Centro de Convivência do Idoso

Carnaval Terceira Idade – Banda Sabanna – 15h

CHARRUA

Baile Carnavalesco Carnafalls – 21h – Banda Fockus

Terça 13/02

MORUMBI

Banda Ultra Violeta – 17h

CARNAVAL DA SAUDADE – das 15h às 22h

Banda Sabanna

Canja do Galo Inácio – 17h

Concurso de Blocos e Foliões – 19:30h

CHARRUA

Espetáculo Carnavalesco – 21 h

Concurso de Blocos e Foliões – 22h30

Baile Carnavalesco Carnafalls – 23h – Banda Fockus